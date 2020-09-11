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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Люди, которые сопровождали оппозиционера Алексея Навального во время его поездки, «начинают потихонечку перебираться в Германию», заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, на фоне случившегося это поведение подозрительно.В источнике
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РЕН ТВ

Наводит на мысли: Лавров об отъезде сопровождающих Навального в ФРГ

РЕН ТВвчера в 06:53
Коммерсантъ

Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Коммерсантъвчера в 08:34
РБК

Лавров назвал «нелепыми» действия Германии в ситуации с Навальным

РБКвчера в 08:59
РИА Новости

Лавров прокомментировал отъезд в ФРГ сопровождавших Навального

РИА Новостивчера в 09:31
Ведомости

Лавров назвал «нелепыми» действия Германии в ситуации с Навальным

Ведомостивчера в 06:39
Lenta.ru

Лавров рассказал об «определенных мыслях» по делу Навального

Lenta.ruвчера в 06:09
Газета.Ru

Лавров назвал подозрительным отъезд спутников Навального в Германию

Газета.Ruвчера в 07:01

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новостивчера в 06:15
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального

Оппозиционная немецкая Свободная демократическая партия (СвДП) призвала "оказать давление на Россию" из-за ситуации с Алексеем Навальным, ввести санкции против тех, в отношении кого он "вел расследования", и рассмотреть мораторий на реализацию "Северного потока 2" до выяснения обстоятельств по делу блогера, сообщила депутат СвДП Рената Альт.
РИА Новостивчера в 16:36
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Российские военные предупредили о подготовке провокаций в Сирии

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — заявил он.
РБК17:00
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Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:55
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