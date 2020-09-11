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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Люди, которые сопровождали оппозиционера Алексея Навального во время его поездки, «начинают потихонечку перебираться в Германию», заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, на фоне случившегося это поведение подозрительно.В источнике
С чего всё началось
Редакция Федерального агентства новостей
 приводила ряд фактов, указывающих, что случившееся с Навальным могло стать следствием конфликта с его же соратниками, например, с коллегой по "Фонду борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) Владимиром Ашурковым.
iReactor06:17
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РИА Новости

Лавров прокомментировал отъезд в ФРГ сопровождавших Навального

РИА Новости09:31
Коммерсантъ

Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Коммерсантъ08:34
Газета.Ru

Лавров назвал подозрительным отъезд спутников Навального в Германию

Газета.Ru07:01
РЕН ТВ

Наводит на мысли: Лавров об отъезде сопровождающих Навального в ФРГ

РЕН ТВ06:53
Ведомости

Лавров назвал «нелепыми» действия Германии в ситуации с Навальным

Ведомости06:39
Lenta.ru

Лавров рассказал об «определенных мыслях» по делу Навального

Lenta.ru06:09
РБК

Лавров назвал «нелепыми» действия Германии в ситуации с Навальным

РБК08:59

Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
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Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском07:10
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Бывшего журналиста пула Лукашенко арестовали на 15 суток

Суд Фрунзенского района Минска арестовал на 15 суток журналиста белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрия Семченко, которого обвиняли в нарушении порядка проведения массовых акций, сообщает РИА «Новости».
Общественная служба новостей09:34
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Рассекречены моторы нового Hyundai Tucson и дата начала производства

Под капотом модели применят 2,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 290 л.с. Такие агрегаты будут применены в отношении модификаций N Line и N. Кроме того, в базовой комплектации кроссовер получил 1,6-литровый мотор, мощность которого равна 230 л.с. Также клиенты смогут выбрать модель с гибридной установкой.
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

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Ведомости08:22
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Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию

Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России.
Интерфакс08:25
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Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомости06:18
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Посол Украины пригрозил Белоруссии «дипломатической войной»

Погранслужба Белоруссии распространила запись инцидента 5 сентября на границе, о котором в четверг рассказал посол Украины Игорь Кизим - когда дипломат въезжал в Белоруссию, пограничники попросили его открыть багажник, хотя, по мнению посла, это противоречит Венской конвенции.
РИА Новости09:33
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Китай ввел ограничения на работу американских дипломатов в стране

Китай вводит ограничения на работу американских дипломатов в КНР в ответ на аналогичные меры в отношении сотрудников китайских дипмиссий в США, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
РИА Новости07:11