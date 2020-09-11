Люди, которые сопровождали оппозиционера Алексея Навального во время его поездки, «начинают потихонечку перебираться в Германию», заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, на фоне случившегося это поведение подозрительно.

С чего всё началось Редакция Федерального агентства новостей приводила ряд фактов, указывающих, что случившееся с Навальным могло стать следствием конфликта с его же соратниками, например, с коллегой по "Фонду борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) Владимиром Ашурковым. iReactor 06:17