Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ
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Люди, которые сопровождали оппозиционера Алексея Навального во время его поездки, «начинают потихонечку перебираться в Германию», заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, на фоне случившегося это поведение подозрительно.В источнике
С чего всё началось
Редакция Федерального агентства новостей
приводила ряд фактов, указывающих, что случившееся с Навальным могло стать следствием конфликта с его же соратниками, например, с коллегой по "Фонду борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) Владимиром Ашурковым.
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