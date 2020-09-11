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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Надеюсь, что эти нелепые действия будут прекращены и Германия хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности выполнит свои обязательства по договору с РФ. Тем более от нас требуют расследования, а оказывается, что все те, кто сопровождал Навального, потихонечку тоже в Германию перебираются.В источнике
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РИА Новости

Лавров прокомментировал отъезд в ФРГ сопровождавших Навального

РИА Новостивчера в 09:31
Lenta.ru

Лавров рассказал об «определенных мыслях» по делу Навального

Lenta.ruвчера в 06:09
РБК

Лавров назвал «нелепыми» действия Германии в ситуации с Навальным

РБКвчера в 08:59
РЕН ТВ

Наводит на мысли: Лавров об отъезде сопровождающих Навального в ФРГ

РЕН ТВвчера в 06:53
Ведомости

Лавров назвал «нелепыми» действия Германии в ситуации с Навальным

Ведомостивчера в 06:39
Коммерсантъ

Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Коммерсантъвчера в 08:34
Газета.Ru

Лавров назвал подозрительным отъезд спутников Навального в Германию

Газета.Ruвчера в 07:01

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском10 сентября в 11:06
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Валерия появилась на юбилее Долиной в «золоте»

На свой юбилей Лариса пригласила всех своих друзей, в числе которых была Алла Пугачёва с Максимом Галкиным, Иосиф Пригожин с супругой Валерией, Александр Буйнов и другие звёзды отечественной эстрады.
CT newsвчера в 07:05
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Иранский министр осудил Charlie Hebdo за карикатуру на пророка

Тегеран, 11 сентября 2020, 08:05 — REGNUM 10 сентября министр культуры и исламской ориентации Аббас Салехи осудил французский журнал Charlie Hebdo за публикацию оскорбительных карикатур на пророка Мухаммеда, заявив, что оскорбление не демонстрирует свободу выражения мнений, а скорее является «поркой тела и души мусульман».
REGNUMвчера в 01:05
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Комплексы ПВО НАТО сбили в Ливии два истребителя МиГ-29

Заместитель директора разведки африканского командования вооружённых сил США контр-адмирал Хайди Берг выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что в небе над Ливией были сбиты два российских истребителя МиГ-29.
Avia.pro17:39
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.
РБК19:58
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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