Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Надеюсь, что эти нелепые действия будут прекращены и Германия хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности выполнит свои обязательства по договору с РФ. Тем более от нас требуют расследования, а оказывается, что все те, кто сопровождал Навального, потихонечку тоже в Германию перебираются.В источнике
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Наводит на мысли: Лавров об отъезде сопровождающих Навального в ФРГ

РЕН ТВ06:53
Коммерсантъ

Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Коммерсантъ08:34
РБК

Лавров назвал «нелепыми» действия Германии в ситуации с Навальным

РБК08:59
РИА Новости

Лавров прокомментировал отъезд в ФРГ сопровождавших Навального

РИА Новости09:31
Ведомости

Лавров назвал «нелепыми» действия Германии в ситуации с Навальным

Ведомости06:39
Lenta.ru

Лавров рассказал об «определенных мыслях» по делу Навального

Lenta.ru06:09
Газета.Ru

Лавров назвал подозрительным отъезд спутников Навального в Германию

Газета.Ru07:01

У белорусских банков начались проблемы

Рейтинги от международного рейтингового агентства S&P крупнейших банков Белоруссии — Беларусбанка, Белагропромбанка и Банка БелВЭБ — помещены в список на пересмотр с негативными ожиданиями из-за ряда проблем.
Lenta.ru13:36
1

«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобили13:51
115

Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новости09:33
503

ЕР проверит заявление саратовского депутата о «безработных тунеядцах»

"Единая Россия" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без работы, заявил секретарь реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков.
РИА Новости11:07
73

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права Новый объединенный экзамен на права будет длиться 30 – 40 минут, следует из проекта нового административного регламента МВД.
Коммерсантъ12:32
366

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости13:14
76

Коронавирус проникает в больницы Петербурга. Спасет ли от него поголовное тестирование экстренных пациентов

Несколько городских больниц, перепрофилированных из многопрофильных в инфекционные, вернулись в свой режим работы как только уменьшилась заболеваемость ковидом.
Доктор Питер08:06