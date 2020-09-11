Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ
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Надеюсь, что эти нелепые действия будут прекращены и Германия хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности выполнит свои обязательства по договору с РФ. Тем более от нас требуют расследования, а оказывается, что все те, кто сопровождал Навального, потихонечку тоже в Германию перебираются.В источнике
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