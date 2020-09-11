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Лавров считает подозрительным отъезд спутников Навального в Германию

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что отъезд соратников политика происходит на фоне обвинений немецкой стороны в отравлении Навального российскими спецслужбами. Лавров назвал соответствующие обвинения голословными, а переезд спутников Навального подозрительным.В источнике
С чего всё началось
Редакция Федерального агентства новостей
 приводила ряд фактов, указывающих, что случившееся с Навальным могло стать следствием конфликта с его же соратниками, например, с коллегой по "Фонду борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) Владимиром Ашурковым.
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