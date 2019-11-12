Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил в ответ на вопрос, как Россия «готовится» к президентским выборам 2020 года в США. «Мы решим эту проблему, не волнуйтесь», — сказал Лавров на Парижском форуме мира, после чего рассмеялся. Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Лавров шуткой ответил на вопрос о подготовке России к выборам в США

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