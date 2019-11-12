Политика
RT на русскомЛавров шуткой ответил на вопрос о подготовке России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил в ответ на вопрос, как Россия «готовится» к президентским выборам 2020 года в США. «Мы решим эту проблему, не волнуйтесь», — сказал Лавров на Парижском форуме мира, после чего рассмеялся. Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.
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Общество
Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади
Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс».
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Общество
Медведев приехал в Барнаул на поезде
Глава российского правительства Дмитрий Медведев приехал на поезде из Новосибирска в Барнаул, продолжительность поездки составила около 3,5 часа.
Космос
SpaceX отправила на орбиту 60 спутников Starlink
Накануне, 11 ноября, в 9:56 по восточному времени США с космодрома NASA (штат Флорида) успешно осуществлён пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту 60 мини-спутников.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки
Историк и экс-доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, с которой он состоял в любовных отношениях.
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Ведущая передачи "Время" на Первом канале Екатерина Андреева прокомментировала заявление своего коллеги Андрея Малахова о его заработной плате.
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Происшествия
Историческое здание 19-го века загорелось в Твери
Во вторник в одном из домов историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок" в Твери произошел пожар.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Происшествия
На Ставрополье в лесу нашли телефон пропавшей школьницы
В Ставропольском крае в лесу обнаружили мобильный телефон 16-летней девочки, которая утром 11 ноября пропала после того, как вышла из дома.
Общество
Гвен Стефани блистала на премии People’s Choice Awards 2019
Певица вышла в свет в оригинальном наряде. Гвен Стефани стала лауреатом премии People's Choice Awards 2019.
Общество
Глава Минприроды назвал регионы на грани «мусорного коллапса»
Особое внимание министр рекомендовал обратить тем регионам, где уже были зафиксированы случаи некачественной работы региональных операторов.
Общество
В Грузии отчитались об успешном поиске альтернативы туристам из России
По данным ведомства, за период с января по октябрь этого года количество зарубежных туристов в Грузии возросло на 6,8%.
Футбол
Сергей Первушин останется тренером ФК «Тамбов» до конца сезона
В октябре Первушина назначили на пост исполняющего обязанности главного тренера после того, как Александр Григорян подал в отставку.
Кино
Опубликован первый трейлер игрового фильма «Соник в кино»
Ролик был опубликован 12 ноября на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures.
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
Шоу-бизнес
Жена Алека Болдуина потеряла уже второго ребенка за полгода
35-летняя Хилария Болдуин перенесла уже вторую тяжелую потерю за последние семь месяцев.
Шоу-бизнес
Асмус получила угрозы расправы после съемок в постельной сцене
Сценарист и писатель Александр Цыпкин сообщил, что актриса Кристина Асмус, которую обвинили в безнравственности из-за съемок в постельной сцене фильма "Текст", находится в опасности.
Финансы
Чистый отток капитала из России сократился на 23,3%
По оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-октябре 2019 г. уменьшилось до $65,1 млрд против $88,6 млрд в январе-октябре 2018 г.
Политика
Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Президент США Дональд Трамп запрещал своей администрации публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон на заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса.
Политика
Украинский депутат пришел на заседание Рады в маске Джокера
Народный депутат от "Оппозиционной платформы" Илья Кива явился на заседание Верховной рады в маске Джокера.
Происшествия
Возле Северной ТЭЦ в Ленобласти горит ангар с покрышками
На территории Всеволожского района Ленинградской области загорелся ангар с покрышками.
Общество
Районный суд отказался изымать спецдекларацию из дела Израйлита
Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключать налоговую декларацию, поданную предпринимателем Валерием Израйлитом по закону об амнистии капитала, из списка доказательств стороны обвинения, рассказала «Ведомостям» его адвокат Виктория Бурковская.
Политика
Названы сроки рассмотрения судом ООН иска Украины к России
Решение Международного суда ООН по иску Украины к России о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и конвенции о борьбе с финансированием терроризма можно ожидать не раньше 2022 года – начала 2023 года, заявила на брифинге замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.