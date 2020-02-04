Армия и оружие
Московский КомсомолецЛавров сообщил о развертывании войск Турции в Идлибе
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Российской газете", что поступила информация о том, что Турция развертывает войска в Идлибе.
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с чего всё началось
Сергей Викторович, сегодня у всех на слуху непростая ситуация, которая сложилась вокруг сирийской провинции Идлиб, где произошли столкновения турецких и сирийских военных. Может ли Россия помочь снижению напряженности, наладив дипломатическое взаимодействие между Дамаском и Анкарой?Российская газета09:15
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Экономика
Акции Tesla подорожали почти на 20%
Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострять отношения с Россией
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее рассказал о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе в ходе авиационного удара.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике
Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Кино
Умер испанский режиссёр Хосе Луис Куэрда
Испанский режиссёр, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда скончался в Мадриде в возрасте 72 лет.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Энергетика
Газпром сократил транзит газа через Украину
Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.
Религия
«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»
Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
Происшествия
Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе
Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает телеканал CBC.
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Армия и оружие
Известный немецкий наемник спустя пять лет покинул ряды ВСУ
Баскетбол
ЦСКА в Москве проиграл «Анадолу Эфес»
ЦСКА потерпел поражение от «Анадолу Эфес» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
Политика
На украинском ТВ разгорелся скандал из-за слов о гражданской войне
Украинские эксперты устроили перепалку в эфире телеканала НАШ из-за слов о гражданской войне в Донбассе.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Происшествия
ЕСПЧ присудил 50 россиянам компенсации за незаконные обыски и пытки
Европейский суд по правам человека присудил 50 россиянам компенсации более миллиона евро за незаконные обыски и пытки со стороны силовиков, сообщается на сайте организации.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Шоу-бизнес
Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына
Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
Общество
Sony открыла официальную страницу PlayStation 5
Экономика
Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению
Если вирус продолжит распространяться, то новые расходы могут стать лишь контрциклической поддержкой экономической активности, заключают аналитики Citi.
Здоровье
Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Культура
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Политика
В Турции рассказали о темах переговоров Эрдогана и Зеленского
Председатель группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания (парламента) Йылдырым Тугрул Тюркеш рассказал об основных темах переговоров турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и украинского президента Владимира Зеленского.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.