Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЛавров сообщил о развертывании войск Турции в Идлибе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Российской газете", что поступила информация о том, что Турция развертывает войска в Идлибе.
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с чего всё началось

Узел Идлиба

Сергей Викторович, сегодня у всех на слуху непростая ситуация, которая сложилась вокруг сирийской провинции Идлиб, где произошли столкновения турецких и сирийских военных. Может ли Россия помочь снижению напряженности, наладив дипломатическое взаимодействие между Дамаском и Анкарой?
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