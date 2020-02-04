Сергей Викторович, сегодня у всех на слуху непростая ситуация, которая сложилась вокруг сирийской провинции Идлиб, где произошли столкновения турецких и сирийских военных. Может ли Россия помочь снижению напряженности, наладив дипломатическое взаимодействие между Дамаском и Анкарой?

с чего всё началось

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Российской газете", что поступила информация о том, что Турция развертывает войска в Идлибе.

Лавров сообщил о развертывании войск Турции в Идлибе

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