Армия и оружие
Московский КомсомолецЛавров сообщил о развертывании войск Турции в Идлибе
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Российской газете", что поступила информация о том, что Турция развертывает войска в Идлибе.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Сергей Викторович, сегодня у всех на слуху непростая ситуация, которая сложилась вокруг сирийской провинции Идлиб, где произошли столкновения турецких и сирийских военных. Может ли Россия помочь снижению напряженности, наладив дипломатическое взаимодействие между Дамаском и Анкарой?Российская газета09:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Общество
Олега Зубкова арестовали на два месяца
Сегодня, 3 февраля, Белогорский районный суд заключил под арест владельца парка львов «Тайган» Олега ЗУБКОВА в рамках уголовного дела о покусе львом посетительницы сафари.
Здоровье
Для вывезенных из Уханя россиян в тюменском центре заготовили пластилин
В Россию из Уханя вылетели 147 граждан России и ряда других стран, от Белоруссии до Украины.
Общество
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Спорт
Асташов получает зарплату в Центре спортивной подготовки Бурятии
Министерство спорта Бурятии оказывает финансовую поддержку чемпиону России по паратриатлону Михаилу Асташову, который устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда", сообщили РИА Новости в минспорта Бурятии.
Гаджеты
GIGABYTE зарегистрировала в ЕЭК материнские платы на базе Intel Z490 и AMD B550
Производители материнских плат давно томятся в ожидании официального анонса чипсетов Intel Z490 и AMD B550, но профильные компании не торопятся их представлять.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Здоровье
Мясников: большинство больных коронавирусом выздоравливают
Врач Александр Мясников обозначил свою позицию по отношению к обьсуждению ситуации коронавирусом.
Политика
Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента Турции Тайипа Эрдогана есть действующее приглашение от главы России Владимира Путина посетить Крым для личного изучения ситуации с правами крымских татар.
Политика
Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Единоборства
Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном
Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Авто
Skoda объявила скидки на свои автомобили в феврале
Экономика
В Воронеже за 1,5 млрд рублей построят два жилых комплекса
Застройщик «Развитие» получил разрешение на строительство двух жилкомплексов в Воронеже, сообщило издание «КоммерсантЪ-Черноземье».
Армия и оружие
Стало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией
Турецкая армия обстреляла позиции российских военных на севере сирийской провинции Алеппо.
Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала об эвакуации россиян из Ухани
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об эвакуации российских граждан из китайского города Ухань.
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации кодов регионов для автономеров
Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило приказ, увеличивающий число комбинаций кодов регионов для государственных номеров.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
Происшествия
Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе
Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает телеканал CBC.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Гаджеты
Смартфоны BlackBerry снимают с производства
Общество