Армия и оружие
Московский КомсомолецЛавров сообщил о развертывании войск Турции в Идлибе
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Российской газете", что поступила информация о том, что Турция развертывает войска в Идлибе.
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с чего всё началось
Сергей Викторович, сегодня у всех на слуху непростая ситуация, которая сложилась вокруг сирийской провинции Идлиб, где произошли столкновения турецких и сирийских военных. Может ли Россия помочь снижению напряженности, наладив дипломатическое взаимодействие между Дамаском и Анкарой?Российская газета09:15
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Энергетика
Газпром сократил транзит газа через Украину
Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.
Наука
Медики обнаружили способ снизить количество рецидивов аритмии
Специалисты по сердечно-сосудистой хирургии провели клиническое исследование в центрах разных стран и выяснили, что ренальная денервация( разрушение нерва в почечной артерии при помощи электричества), которую применяют вместе с обычной катетерной абляцией(изоляция легочных вен) дает отличные результаты и позволяет значительно снизить риск рецидивов нарушения работы сердца.
Общество
ФАС проверит повышение цен на продукты на Дальнем Востоке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям ведомства контролировать розничные цены на социально значимые продукты питания в Дальневосточном федеральном округе.
Здоровье
145 случаев рака выявили у амурчан во время диспансеризации
В прошлом году в Приамурье во время диспансеризации было выявлено 145 злокачественных опухолей. 90% из них — на ранних стадиях.
Армия и оружие
Стало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией
Турецкая армия обстреляла позиции российских военных на севере сирийской провинции Алеппо.
Авто
Представлен обновленный Renault Megane
В Европе продажи обновленного Renault Megane стартуют летом 2020 года.
Происшествия
Раскрыты обстоятельства гибели спецназовцев ФСБ в Сирии
Раскрыты обстоятельства гибели четырех спецназовцев ФСБ России в Сирии.
Гаджеты
TCL прекратит производство смартфонов BlackBerry
Гарантийная поддержка клиентов BlackBerry будет прекращена 31 августа 2022 года.
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Политика
Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя
Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
Общество
РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Авто
Обновленная Lada Granta породнится с «Нивой»
Внешность модели, скорее всего, сохранит верность актуальному «X-стилю» Стива Маттина, который впервые примерили на флагманской LADA Vesta еще в 2015 году.
Общество
Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков арестован на два месяца
Белогорский районный суд арестовал владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова.
Происшествия
ЕСПЧ присудил 50 россиянам компенсации за незаконные обыски и пытки
Европейский суд по правам человека присудил 50 россиянам компенсации более миллиона евро за незаконные обыски и пытки со стороны силовиков, сообщается на сайте организации.
Космос
Blue Origin и ВВС США договорились об испытаниях двигателя для лунно-посадочного модуля
Технологии
Twitter начнет маркировать фейковые фотографии и видео
С марта 2020 года социальная сеть Twitter будет маркировать фейковые медиаматериалы в аккаунтах пользователей, которые будут нести дезинформацию и наносить вред людям.
Шоу-бизнес
242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море
Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Культура
Несколько программ предложили организаторы IX Забайкальского международного кинофестиваля
На IX Забайкальском Международном кинофестивале будет заявлено три секции (возможны изменения): 1 секция: КОНКУРС БОЛЬШОЙ КОНКУРС.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Экономика
Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса
Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми.
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big
Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек
Сообщается, что китайские власти выявили за 4 февраля более 3,1 тыс. новых заражений, 1,9 тыс. из которых были зарегистрированы в городе Ухань — эпицентре распространения опасного вируса.
Финансы
Максимальная ставка по вкладам упала до 5,76% годовых
Средняя максимальная ставка по вкладам 10 крупнейших российских банков продолжила обновлять исторический минимум.
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
В начале торговой сессии во вторник, 4 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер замечены вместе впервые после расставания
На мероприятии побывали многие звезды, включая Ирину Шейк и Брэдли Купера.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Здоровье
Врачи назвали причины роста заболеваемости раком
Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить.
Наука
Премии президента в области науки и инноваций вручили молодым ученым
Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.
Армия и оружие
Израиль сообщил о запуске трех снарядов из сектора Газа
После срабатывания сигналов тревоги были засечены три запуска ракет с территории анклава, передает ТАСС.