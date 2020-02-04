Сергей Викторович, сегодня у всех на слуху непростая ситуация, которая сложилась вокруг сирийской провинции Идлиб, где произошли столкновения турецких и сирийских военных. Может ли Россия помочь снижению напряженности, наладив дипломатическое взаимодействие между Дамаском и Анкарой?

с чего всё началось

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Российской газете", что поступила информация о том, что Турция развертывает войска в Идлибе.

Лавров сообщил о развертывании войск Турции в Идлибе

Энергетика Газпром сократил транзит газа через Украину Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.

Наука Медики обнаружили способ снизить количество рецидивов аритмии Специалисты по сердечно-сосудистой хирургии провели клиническое исследование в центрах разных стран и выяснили, что ренальная денервация( разрушение нерва в почечной артерии при помощи электричества), которую применяют вместе с обычной катетерной абляцией(изоляция легочных вен) дает отличные результаты и позволяет значительно снизить риск рецидивов нарушения работы сердца.

Общество ФАС проверит повышение цен на продукты на Дальнем Востоке Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям ведомства контролировать розничные цены на социально значимые продукты питания в Дальневосточном федеральном округе.

Авто Представлен обновленный Renault Megane В Европе продажи обновленного Renault Megane стартуют летом 2020 года.

Хоккей Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».

Авто Обновленная Lada Granta породнится с «Нивой» Внешность модели, скорее всего, сохранит верность актуальному «X-стилю» Стива Маттина, который впервые примерили на флагманской LADA Vesta еще в 2015 году.

Происшествия ЕСПЧ присудил 50 россиянам компенсации за незаконные обыски и пытки Европейский суд по правам человека присудил 50 россиянам компенсации более миллиона евро за незаконные обыски и пытки со стороны силовиков, сообщается на сайте организации.

Технологии Twitter начнет маркировать фейковые фотографии и видео С марта 2020 года социальная сеть Twitter будет маркировать фейковые медиаматериалы в аккаунтах пользователей, которые будут нести дезинформацию и наносить вред людям.

Экономика Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми.

Культура Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.

Общество Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек Сообщается, что китайские власти выявили за 4 февраля более 3,1 тыс. новых заражений, 1,9 тыс. из которых были зарегистрированы в городе Ухань — эпицентре распространения опасного вируса.

Финансы Рубль повышается к доллару и евро В начале торговой сессии во вторник, 4 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Политика Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.