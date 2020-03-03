Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:04

Лавров: Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «ядерной пятерки»

Коммерсантъ09:14

В Госдуме оценили необходимость саммита лидеров «пятёрки» СБ ООН

RT на русском11:17

Трамп поддержал предложение России о встрече «ядерной пятерки»

Lenta.ru09:14

Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «пятерки» Совбеза ООН

РИА Новости09:30

Трамп согласился на встречу ядерной пятерки по инициативе Путина

Комсомольская правда08:57

Лавров: Трамп поддержал идею России провести саммит «пятерки» постоянных членов СБ ООН

ТАСС08:51
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Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек

Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".
РИА Новости вчера в 19:19
Политика

Депутат Рады объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы

Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».
News.ru 01:39
Политика

Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РБК 12:57
Общество

У госпитализированных в Москве граждан коронавирус не обнаружен

У госпитализированных с подозрением на коронавирус граждан пришли отрицательные результаты, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Московский Комсомолец 10:08
Музыка

Лазарев одобрил решение отправить Little Big на «Евровидение»

Российский певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на конкурсе "Евровидение", с энтузиазмом отнёсся к решению отправить в этом году на состязание группу Little Big.
Российская газета 08:54
Общество

Дозаправка Ту-160 на скорости 600 километров в час попала на видео

Министерство обороны опубликовало видео дозаправки стратегических бомбардировщиков Ту-160 на высоте более пяти километров и скорости 600 километров в час.
РИА Новости 10:20
Политика

Спикер Рады сообщил об отставке премьер-министра Украины

Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Коммерсантъ 14:00
Интернет

«Яндекс» выделил соцсеть «Аура» в отдельное юрлицо

Интерфакс 08:36
Происшествия

В Чебоксарах девочка погибла в школьном бассейне

Ученица одной из школ города Чебоксар погибла в школьном бассейне, сообщили РИА Новости в минздраве Чувашии.
РИА Новости 06:15
Общество

Роскомнадзор нашел нарушения у BBC World News

Роскомнадзор завершил внеплановую проверку британской вещательной корпорации BBC в России и нашел нарушения, которые грозят компании штрафами.
Российская газета 12:27
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ 10:23
Экономика

Мосбиржа начинает тестирование вечерних торгов акциями

Московская биржа со 2 марта начинает тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций.
Вести.Ru вчера в 09:21
Политика

Тимошенко призвала к смене политического курса Украины

RT на русском вчера в 08:43
Футбол

Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом

Долореш Авейру, мать знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, была госпитализирована в клинику города Фуншал.
Вести.Ru 07:49
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Футбол

Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций

Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
REGNUM 13:37
Здоровье

У первого заразившегося коронавирусом на Украине началась лихорадка

У госпитализированного с коронавирусом в украинских Черновцах пациента началась лихорадка, заявила «112 Украина» замглавы департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.
Московский Комсомолец 11:34
Игры

Тизер Halo: Combat Evolved Anniversary для PC

343 Industries опубликовала первый тизер Halo: Combat Evolved Anniversary для PC.
Cyber.sports.ru 01:27
Здоровье

ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
РБК 13:41
Общество

Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова

Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Коммерсантъ вчера в 14:50
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК 10:20
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Происшествия

Число погибших в Теннесси от торнадо выросло до 22

Число жертв торнадо в американской штате Теннесси возросло до 22, передаёт 3 марта CNN.
REGNUM 13:28
Общество

У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус

Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Известия 13:30
Космос

Камера на МКС зафиксировала рой странный объектов над Землей

V-kosmose.com 08:40
Общество

Арестованный экс-министр Абызов решил жениться

РБК 08:12
Экономика

За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме

По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
Live24 04:15
Происшествия

СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области

Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
РБК 13:58
Политика

Порошенко отказался комментировать выступление сына с рэпером Face

Известия 07:21
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