Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

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