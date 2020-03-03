Политика
RT на русскомЛавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Политика
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Политика
В Раде предложили уволить главу МИД за отказ праздновать 9 мая
Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» и депутат Рады Юрий Бойко заявил, что парламент должен потребовать уволить главу МИД Украины Вадима Пристайко за его слова об отказе праздновать День Победы.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
Лебедев заявил о вспышке коронавируса в Москве
Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что в Москве зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".
Общество
Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России
Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но будет работать и с другими поставщиками сырья.
Музыка
Лазарев одобрил решение отправить Little Big на «Евровидение»
Российский певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на конкурсе "Евровидение", с энтузиазмом отнёсся к решению отправить в этом году на состязание группу Little Big.
Авто
Кроссовер Cupra Formentor представлен официально
Марка Cupra – суббренд компании Seat – представила свою первую самостоятельную модель.
Хоккей
«Металлург» разгромил «Барыс» во втором матче серии
3 марта в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина состоялась вторая встреча серии между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом».
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
Космос
Костюмы проекта SIRIUS оснастят технологией VR для имитации Луны
Костюмы для изоляционного эксперимента SIRIUS оснастят технологией виртуальной реальности, чтобы увеличить эффект присутствия на Луне, заявил глава проекта, руководитель отдела Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский, 29 февраля сообщает ТАСС.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Здоровье
На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заболевания новым типом коронавируса выявили на Украине, в Черновицкой области, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Игры
Пользователям PS4 стала доступна игра Final Fantasy 7 Remake
Политика
Порошенко назвал власть Украины коллективным Зеленским
«Наша политическая сила не участвовала в назначении этого правительства, и мы не будем принимать участие в его отставке», — заявил Порошенко и подчеркнул, что все, что сейчас происходит в стране, иначе как позором не назвать.
Политика
Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях
Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Происшествия
В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Шоу-бизнес
Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Происшествия
В Уфе суд вынес приговор нигерийцу в деле об изнасиловании проститутки
Здоровье
Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы
Космос
В РАН тоже выступили против «спутников Маска»
Российская академия наук (РАН) готовит жалобу в ООН на спутниковый проект Илона Маска. Астрономы выступают категорически против Starlink.