Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Лавров: Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «ядерной пятерки»

Коммерсантъ09:14

Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «пятерки» Совбеза ООН

РИА Новости09:30

В Госдуме оценили необходимость саммита лидеров «пятёрки» СБ ООН

RT на русском11:17

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:04

Трамп согласился на встречу ядерной пятерки по инициативе Путина

Комсомольская правда08:57

Трамп согласился на встречу ядерной пятерки по инициативе Путина

Вести.Ru08:52

Лавров: Трамп поддержал идею России провести саммит «пятерки» постоянных членов СБ ООН

ТАСС08:51
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Спорт

Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ

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RT на русском 15:58
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«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Авангардом»

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Происшествия

Жену заболевшего коронавирусом украинца потребовали изолировать

В украинском городе Черновцы местные жители требуют изолировать в больницу жену заболевшего коронавирусом земляка.
РЕН ТВ 14:44
Армия и оружие

Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Российская газета 04:33
Политика

Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию

23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 18:24
Политика

В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера

В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Lenta.ru 15:55
Здоровье

Россиян из карантина по коронавирусу перевезли в другой район Москвы

Часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка.
Lenta.ru 03:35
Экономика

За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме

По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
Live24 04:15
Общество

В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу данных пассажиров силовикам

Рожкова не ответила "Медиазоне", передавал ли сервис данные журналиста силовикам.
Snob.ru вчера в 13:48
Гаджеты

Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых iPhone

Как уточняет агентство, корпорация Apple Inc. готова выплатить от 310 до 500 млн долларов владельцам iPhone.
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Общество

Трубоукладчик Газпрома «Академик Черский» продолжает путь на запад

Летом 2019 года "Академик Черский" был впервые использован "Газпромом" на стройке - на объектах морского обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений.
Интерфакс - Россия 04:05
Политика

В Правительстве Дагестана произошли кадровые изменения

Сегодня, 3 марта, глава Дагестана Владимир Васильев произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве.
Махачкалинские известия 12:45
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ 10:23
Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место

Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
Bookmaker-ratings.ru 14:32
Футбол

«Уотфорд» разгромил «Ливерпуль» в матче АПЛ

Чемпионат 29 февраля в 14:25
Общество

В Роскомнадзоре рассказали о нарушениях BBC World News

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News, выявлен ряд нарушений российского законодательства.
РИА Новости 11:12
Происшествия

Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей

Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 15:01
Происшествия

Завершено следствие по делу историка Соколова

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Российская группа Little Big поедет на «Евровидение»

Nur24.ru 00:10
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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Экономика

Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов.
ТАСС вчера в 07:54
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
RT на русском 08:56
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«Химки» проиграли «Жальгирису» в матче Евролиги

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AnTuTu опубликовала список самых производительных смартфонов февраля

Всемирно известная площадка для тестирования мобильных устройств AnTuTu опубликовала обновлённый рейтинг самых мощных смартфонов, которые были представлены в феврале.
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Авто

Представлен обновленный Mercedes-Benz E-Class

Компания Mercedes-Benz официально представила обновленный Mercedes-Benz E-Class.
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Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

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Икбаль Дюрре: Туристы могут смело ехать, Турция с радостью их ждёт

Приближается туристический сезон. Турция ожидает прибытия около 4 миллионов российских туристов.
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Суперкубок УЕФА 2023 года пройдет в Казани

Сегодня УЕФА назвала место проведения матча за Суперкубок Европы в 2023 году. Игра пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена».
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Польза чеснока в профилактике инфекционных заболеваний не доказана

Польза чеснока в профилактике инфекционных заболеваний не доказана, сообщила врач-инфекционист Ирина Иванова.
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