Политика
РИА НовостиПутин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии
Уже в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган побеседовали по телефону, на тему Сирии высказался глава МИД Сергей Лавров, а российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где подробно обсуждалась ситуация в этом регионе САР.
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Действительно, сегодня обсуждалась тема возможного контакта на высшем уровне. В настоящий момент прорабатывается встреча президента Путина и президента Эрдогана в Москве 5 или 6 марта.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельМосква 24 12:38
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Эрдоган и Путин договорились в ближайшее время провести личную двухстороннюю встречу
Московский Комсомолец Турция06:58
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 23:38, Ашберн
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