Действительно, сегодня обсуждалась тема возможного контакта на высшем уровне. В настоящий момент прорабатывается встреча президента Путина и президента Эрдогана в Москве 5 или 6 марта.

Уже в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган побеседовали по телефону, на тему Сирии высказался глава МИД Сергей Лавров, а российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где подробно обсуждалась ситуация в этом регионе САР.

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии

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