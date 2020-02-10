Политика

РБКРБКЛавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной

Москва готова вновь обменяться послами с Киевом, сообщил в интервью «Российской газете» глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что ухудшение дипотношений произошло по вине Киева, который первым отозвал своего посла в России.
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с чего всё началось

Открытый дипломат

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