Политика
РБКЛавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной
Москва готова вновь обменяться послами с Киевом, сообщил в интервью «Российской газете» глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что ухудшение дипотношений произошло по вине Киева, который первым отозвал своего посла в России.
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с чего всё началось
Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся?Российская газета16:00
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Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 871
Число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй увеличилось до 871.
Здоровье
Ситуация с ОРВИ и гриппом в Чите начала стабилизироваться
Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Чите начинает стабилизироваться. Снижение общего уровня заболеваемости ожидается к концу недели.
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло
Политика
Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
Хоккей
Илья Ковальчук подарил гол на день рождения своему сыну
Значит, всё было здорово, - сказал после матча Ковальчук, который посвятил этот гол Филиппу Ковальчуку.
Политика
Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Космос
Изучение «поедания» звезд черной дырой расскажет, вращаются ли черные дыры
Согласно наблюдениям, проведенным Джонкером при помощи рентгеновской обсерватории НАСА Chandra («Чандра»), источников, которые изначально были идентифицированы несколько лет назад в оптическом диапазоне, звезда в процессе поглощения черной дырой сначала излучает в видимом, а лишь затем – в рентгеновском диапазоне.
Происшествия
NBC: в Нью-Йорке мужчина открыл огонь в полицейском участке
Неизвестный мужчина в воскресенье открыл огонь на территории полицейского участка в Бронксе, один полицейский был ранен.
Гаджеты
Google Chrome на новом Mac Pro «сожрал» 1,4 ТБ ОЗУ
Эксперимент остановился на показателе 1,4 ТБ ОЗУ, так как Chrome на мощном компьютере завис.
Футбол
Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Кино
«Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Культура
Спецвыпуск сериала «Друзья» покажут в стриминговом сервисе
Спецвыпуск продолжительностью 1 час будет опубликован на стриминговом сервисе HBO Max. Его планируют запустить в мае 2020 года.
Спорт
Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине
Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Происшествия
Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково
Вылетевший из Петербурга в Екатеринбург пассажирский самолет авиакомпании «Победа» вынужденно вернулся в аэропорт Пулково.
Космос
Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр
Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Общество
В России будет создан стратегический запас медицинских масок
Сформировать стратегический запас средств индивидуальной защиты на случай распространения на территории России нового коронавируса поручило правительство РФ, сообщают 10 февраля «Известия».
Космос
НАСА обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления
Сотрудники NASA после изучения изображений Марса обнаружили, что на планете существуют аномалии способные блокировать сигналы радиоточек.
Игры
Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux
Состоялся мажорный релиз проекта Proton 5.0, который уже перевели на Wine 5.0 и добавили немало новых возможностей по части запуска игр.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Культура
Дума (Болгария): окончательное решение русского вопроса (Дума)
В обеих войнах искали окончательное решение русского вопроса.
Политика
Минобороны опубликовало фотографии освободивших Европу советских полководцев
Минобороны России опубликовало уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны в период освобождения Европы.
Наука
Придуман способ, как сделать солнечные батареи более бюджетными
Чтобы удешевить солнечные батареи, российские ученые использовали полупроводниковые соединения на кремниевой подложке.
Музыка
«Евровидение» в 2020 году: кто может поехать от России?
«Евровидение» берет начало в 50-х годах прошлого века, но Россия участвует в нем лишь с начала 90-х.