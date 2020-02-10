Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся?

с чего всё началось

Москва готова вновь обменяться послами с Киевом, сообщил в интервью «Российской газете» глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что ухудшение дипотношений произошло по вине Киева, который первым отозвал своего посла в России.

Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной

Политика Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.

Космос Изучение «поедания» звезд черной дырой расскажет, вращаются ли черные дыры Согласно наблюдениям, проведенным Джонкером при помощи рентгеновской обсерватории НАСА Chandra («Чандра»), источников, которые изначально были идентифицированы несколько лет назад в оптическом диапазоне, звезда в процессе поглощения черной дырой сначала излучает в видимом, а лишь затем – в рентгеновском диапазоне.

Культура Спецвыпуск сериала «Друзья» покажут в стриминговом сервисе Спецвыпуск продолжительностью 1 час будет опубликован на стриминговом сервисе HBO Max. Его планируют запустить в мае 2020 года.

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Общество В России будет создан стратегический запас медицинских масок Сформировать стратегический запас средств индивидуальной защиты на случай распространения на территории России нового коронавируса поручило правительство РФ, сообщают 10 февраля «Известия».