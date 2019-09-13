Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЛавров заявил о завершении войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что война в Сирии подошла к концу и страна постепенно возвращается к мирной жизни.
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с чего всё началось

Мир устал от угроз и шантажа

В числе наиболее негативных примеров такой линии — рост напряженности и эскалация насилия на Ближнем Востоке и Севере Африке, беспрецедентный всплеск террористической активности.
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Лавров назвал войну в Сирии завершённой

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РБКвчера в 20:39

Лавров заявил о завершении войны в Сирии

RT на русскомвчера в 19:20

Лавров: Война в Сирии действительно закончилась

Российская газетавчера в 21:48

Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

Инфорос01:11
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Лавров объявил о конце войны в Сирии. Видео

Вести.UZ02:40
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Дополнительные выплаты для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начнут выдавать уже в будущем году, сообщила глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова на прямой линии 13 сентября.
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В США вручили Шнобелевские премии

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Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.
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По словам источника, инвестор выходил из него в два этапа, по итогам последнего компанию оценили примерно в 40 млрд руб. Богуславский подтвердил "Коммерсанту" выход из Ozon, однако не назвал размер его доли и покупателей.
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