Армия и оружие
РБКЛавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
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с чего всё началось
В числе наиболее негативных примеров такой линии — рост напряженности и эскалация насилия на Ближнем Востоке и Севере Африке, беспрецедентный всплеск террористической активности.Трудвчера в 17:00
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Шоу-бизнес
Пользователи раскритиковали Аллу Михееву за участие в КВН
News.ru вчера в 06:42
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru вчера в 01:42
Политика
Трамп может назначить Помпео помощником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, в этом случае он будет одновременно занимать обе должности.
Вести ФМ вчера в 00:28
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета вчера в 02:09
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru 11 сентября в 06:38
Фигурное катание
Гран-при по фигурному катанию среди юниоров стартует в Челябинске
В турнире примут участие фигуристы из 32 стран Гран-при по фигурному катанию среди юниоров стартует в Челябинске 12 сентября, сообщают организаторы.
АиФ Челябинск 11 сентября в 23:56
Происшествия
Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
РИА Новости вчера в 07:53
Общество
Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться
Вести.Ru вчера в 03:47
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
Политика
Захарова прокомментировала слова Пушилина о вхождении ДНР в состав РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о задаче региона войти в состав России.
Свободная Пресса вчера в 11:40
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Энергетика
«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru вчера в 01:17
Политика
Минюст США назовет имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика
Кандидаты-демократы выступили за вывод войск США из Афганистана
РИА Новости вчера в 22:26
Космос
Китай успешно запустил три спутника
Китай при помощи ракеты-носителя Long March 4B успешно вывел на орбиту три спутника, передаёт «Синьхуа».
RT на русском вчера в 01:23
Происшествия
На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело
Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
Коммерсантъ вчера в 11:14
Политика
Путин выпил в Дагестане отставленную в сторону 20 лет назад рюмку
Президент России Владимир Путин во время посещения дагестанского села Ботлих в четверг, 12 сентября, выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года.
Известия вчера в 08:12
Армия и оружие
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
Комсомольская правда вчера в 16:46
Наука
В Арктике открыли новый остров и пролив
Участники Комплексной экспедиции Северного флота обнаружили новый остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа.
НИА - Заполярье вчера в 06:31
Происшествия
Петербургских полицейских предупредили об охоте на них в Интернете
В документе говорится, что в России активизировались «иностранные организации, возможно подконтрольные иностранным спецслужбам», мигранты, несистемная оппозиция и просто радикально настроенные россияне, которые собирают сведения о сотрудниках правоохранительные органов.
МР7.ру вчера в 13:54
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Фантастический приключенческий боевик «Джон Картер» (2012) признан самым провальным фильмом в истории Голливуда.
Известия вчера в 12:58
Здоровье
5 правил ЗОЖ, которые могут лишить здоровья
Некоторые правила ЗОЖ давно устарели и оказались опровергнуты наукой.
MedikForum.ru 10 сентября в 21:01
Общество
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
RT на русском вчера в 20:37
Политика
Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море
Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.
News.ru вчера в 13:55
Общество
Пятница 13-е: стоит ли опасаться черного дня в календаре
В христианской культуре считается, что именно в пятницу 13-ого Адам и Ева отведали запретный плод, в тот же день Каин убил своего брата Авеля.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 22:50
Происшествия
Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании
Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
РБК вчера в 13:16
Экономика
«Черноголовку» потянуло на сладкое
Коммерсантъ вчера в 19:13
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 12:46
Армия и оружие
Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения
ТАСС вчера в 04:00
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК вчера в 22:20