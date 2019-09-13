В числе наиболее негативных примеров такой линии — рост напряженности и эскалация насилия на Ближнем Востоке и Севере Африке, беспрецедентный всплеск террористической активности.

с чего всё началось

Сирия постепенно возвращается к мирной жизни, война там действительно закончилась. Однако все еще сохраняются отдельные очаги напряженности, речь идет о территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат.

Лавров: Война в Сирии действительно закончилась

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