Армия и оружие
Российская газетаЛавров: Война в Сирии действительно закончилась
Сирия постепенно возвращается к мирной жизни, война там действительно закончилась. Однако все еще сохраняются отдельные очаги напряженности, речь идет о территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат.
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с чего всё началось
В числе наиболее негативных примеров такой линии — рост напряженности и эскалация насилия на Ближнем Востоке и Севере Африке, беспрецедентный всплеск террористической активности.Трудвчера в 17:00
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Шоу-бизнес
Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу из-за клеветы
Аргументы и Факты вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке.
Lenta.ru 04:59
Шоу-бизнес
Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.
REGNUM 06:20
Политика
Навальный улетел из России после обысков его штабов
Как утверждает издание "Актуальная политика", блогер "улетает в США на аудиенцию к кураторам", пока "в региональных штабах Навального вчера прошли обыски по делу об отмывании миллиарда рублей".
Российская газета 05:30
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news вчера в 08:39
Общество
Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты
Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 04:39
Политика
Зеленский призвал сохранить антироссийские санкции
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкции с России.
РИА Новости 05:24
Гаджеты
ПК-корпус Phanteks Eclipse P360X с подсветкой обойдётся в $70
Компания Phanteks расширила ассортимент компьютерных корпусов, анонсировав модель Eclipse P360X, на базе которой можно создать настольную систему игрового класса.
3DNews 05:06
Происшествия
Следствие обвинило экс-владельца «Югры» Хотина в хищении ₽290 млрд
Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб.
РБК 05:12
Технологии
Российские инженеры представили супер-винтовку «Фантом»
Московский Комсомолец 03:10
Кино
Стивен Кинг одобрил изменение канона «Оно» с помощью нового гей-персонажа в сиквеле
Хотя создатели довольно бережно подошли к экранизации романа Стивена Кинга «Оно», во второй части франшизы они внесли некоторые изменения в канон.
Popcornnews.ru вчера в 10:15
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Политика
Порошенко все же пришел на допрос
Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 05:20
Финансы
Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти
России следует готовиться к грядущему "сырьевому шоку" на нефтяном рынке.
Интерфакс 05:09
Армия и оружие
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
Комсомольская правда вчера в 16:46
Общество
Сегодня Вячеслав Володин встретится с дольщиками проблемных домов
FreeNews-Volga вчера в 10:04
Политика
Верховная рада досрочно прекратила полномочия ЦИК
Депутаты Верховной рады по предложению президента Украины Владимира Зеленского досрочно прекратили полномочия Центральной избирательной комиссии.
RT на русском 05:03
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.
ТАСС 02:49
Политика
Артамонов вступил в должность главы Липецкой области
"Вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь: верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав Липецкой области и законы области", - сказал на присяге Артамонов.
РИА Новости 03:52
Политика
США передадут России похищенные документы времен Николая II
США передадут России 16 исторических документов за подписью императора Николая II, которые были выкрадены из российских архивов в начале 1990-х.
Газета.Ru 05:42
Политика
В Кремле не исключают нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Москва и Киев могут провести новый обмен удерживаемыми лицами.
RT на русском 06:28
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело вчера в 03:35
Технологии
Российский рекорд: МегаФон провел замеры скорости 5G на смартфоне
Рекордная отметка была достигнута с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm® Snapdragon™. В ходе эксперимента проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки.
Мангазея 05:10
Политика
Мир устал от угроз и шантажа
Кстати, Минск последовательно голосует в ООН против откровенно провокационных резолюций "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" и "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии".
Труд вчера в 17:00
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4%
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.
RT на русском вчера в 10:54
Общество
В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли
Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Наука
Секретное оружие богов: как Индра поразил ваджрой Вритру
В индийской мифологии Индра поразил выкованной подземными кузнецами молнией-ваджрой гигантского змея Вритру, опутавшего земные воды.
Популярная механика 05:18
Футбол
Воспитанник «Спартака» Прудников перешел в «Витебск»
Воспитанник московского «Спартака», нападающий Александр Прудников продолжит карьеру в Белоруссии.
Sport24.ru 06:35