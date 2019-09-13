Армия и оружие
RT на русскомЛавров заявил о завершении войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что война в Сирии подошла к концу и страна постепенно возвращается к мирной жизни.
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с чего всё началось
В числе наиболее негативных примеров такой линии — рост напряженности и эскалация насилия на Ближнем Востоке и Севере Африке, беспрецедентный всплеск террористической активности.Трудвчера в 17:00
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Общество
ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК вчера в 22:20
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова.
Известия 00:56
Политика
Пушков оценил слова Зеленского об угрозе Европе «Северного потока — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новое заявление украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе проекта газопровода «Северный поток — 2» для всей Европы.
RT на русском 00:53
Общество
В России недолив топлива выявлен на каждой пятой АЗС
Росстандарт выявил недолив топлива на 19% автозаправочных станций в России, сообщают 13 сентября «Известия».
REGNUM 01:15
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Шоу-бизнес
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета вчера в 09:59
Происшествия
Челябинское управление ГИБДД обрело нового руководителя
В Челябинской области региональное управление ГИБДД обрело нового руководителя.
REGNUM 00:05
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Политика
Мы не одиноки
"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета вчера в 17:00
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс вчера в 20:44
Политика
Олег Сенцов сжег свою тюремную робу
Znak.com вчера в 20:23
Футбол
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
Бомбардир.ру вчера в 13:49
Футбол
Дуглас Сантос: «Шутки Дзюбы не понимаю»
Новичок «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» признался, что не понимает шутки Артема Дзюбы.
Спорт-Экспресс 01:30
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО
"Секретариат ВТО распространил доклад Апелляционного органа по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493), в котором подтвердил победу России", - уточнили в Минэкономразвития.
Sputnik Таджикистан вчера в 11:57
Экономика
«Черноголовку» потянуло на сладкое
Компания стала владельцем кондитерской фабрики «Алтай» в Барнауле, некогда входившей в Nestle, мощностью около 25 тыс. тонн продукции в год.
Коммерсантъ вчера в 19:13
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
ТАСС вчера в 21:18
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости вчера в 13:05
Происшествия
Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье
Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Футбол
Фанаты «ПСЖ» угрожают бойкотировать матчи из-за Неймара
Отмечается, что представители "ПСЖ" выступили против подобной акции. Фанаты также могут бойкотировать первый матч команды в Лиге чемпионов.
Газета.Ru 01:43
Общество
Смоленский губернатор продаст резиденцию и «Лексус»
КП - Смоленск вчера в 05:05
Футбол
Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА
Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM вчера в 01:24
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
BFM.ru вчера в 20:56
Технологии
Россиян предупредили о проблемах с доступом к сайтам
По данным экспертов, неудобства с доступом к порталам могут возникнуть у миллионов россиян.
UfaTime.ru вчера в 22:16
Происшествия
На трассе при столкновении с «Газелью» погиб 15-летний скутерист
Как сообщает Госавтоинспекция, авария произошла примерно в 20:20 на федеральной трассе «Сызрань - Волгоград», где на 136 км 64-летний водитель «Газели» не выбрал безопасную скорость движения и врезался в скутер Racer под управлением 15-летнего юноши.
Регион 64 00:12
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Финансы
Трамп призвал ФРС США довести базовую ставку до «нуля или ниже»
Президент США Дональд Трамп призвал ФРС снизить базовую ставку "до нуля или ниже".
ПРАЙМ 11 сентября в 14:36
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия 11 сентября в 19:55
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке
Художник Никас Сафронов попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Интерфакс вчера в 15:42