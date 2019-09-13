В числе наиболее негативных примеров такой линии — рост напряженности и эскалация насилия на Ближнем Востоке и Севере Африке, беспрецедентный всплеск террористической активности.

с чего всё началось

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Лавров заявил о завершении войны в Сирии

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