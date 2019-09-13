Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЛавров заявил о завершении войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что война в Сирии подошла к концу и страна постепенно возвращается к мирной жизни.
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с чего всё началось

Мир устал от угроз и шантажа

В числе наиболее негативных примеров такой линии — рост напряженности и эскалация насилия на Ближнем Востоке и Севере Африке, беспрецедентный всплеск террористической активности.
Трудвчера в 17:00

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Лавров назвал войну в Сирии завершённой

News.ruвчера в 21:39

Сергей Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

РИА Новостивчера в 23:59

Лавров заявил, что война в Сирии закончилась

ТАССвчера в 17:05

Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

РБКвчера в 20:39

Лавров заявил о завершении войны в Сирии

RT на русскомвчера в 19:20

Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Коммерсантъвчера в 20:44

В ФРГ осудили подростков, избивших юношу за еврейскую мелодию на телефоне

Евразия Dailyвчера в 08:49
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Общество

ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Политика

Сноуден назвал условия для своего возвращения в США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК вчера в 22:20
Общество

ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова.
Известия 00:56
Политика

Пушков оценил слова Зеленского об угрозе Европе «Северного потока — 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новое заявление украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе проекта газопровода «Северный поток — 2» для всей Европы.
RT на русском 00:53
Общество

В России недолив топлива выявлен на каждой пятой АЗС

Росстандарт выявил недолив топлива на 19% автозаправочных станций в России, сообщают 13 сентября «Известия».
REGNUM 01:15
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Шоу-бизнес

Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов

Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета вчера в 09:59
Происшествия

Челябинское управление ГИБДД обрело нового руководителя

В Челябинской области региональное управление ГИБДД обрело нового руководителя.
REGNUM 00:05
Политика

Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной

Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Политика

Мы не одиноки

"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета вчера в 17:00
Экономика

«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс вчера в 20:44
Политика

Олег Сенцов сжег свою тюремную робу

Znak.com вчера в 20:23
Футбол

Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»

Бомбардир.ру вчера в 13:49
Футбол

Дуглас Сантос: «Шутки Дзюбы не понимаю»

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» признался, что не понимает шутки Артема Дзюбы.
Спорт-Экспресс 01:30
Политика

Украина проиграла России спор в ВТО

"Секретариат ВТО распространил доклад Апелляционного органа по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493), в котором подтвердил победу России", - уточнили в Минэкономразвития.
Sputnik Таджикистан вчера в 11:57
Экономика

«Черноголовку» потянуло на сладкое

Компания стала владельцем кондитерской фабрики «Алтай» в Барнауле, некогда входившей в Nestle, мощностью около 25 тыс. тонн продукции в год.
Коммерсантъ вчера в 19:13
Политика

Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
Наука

В США вручили Шнобелевские премии

ТАСС вчера в 21:18
Происшествия

В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать

РИА Новости вчера в 13:05
Происшествия

Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье

Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Футбол

Фанаты «ПСЖ» угрожают бойкотировать матчи из-за Неймара

Отмечается, что представители "ПСЖ" выступили против подобной акции. Фанаты также могут бойкотировать первый матч команды в Лиге чемпионов.
Газета.Ru 01:43
Общество

Смоленский губернатор продаст резиденцию и «Лексус»

КП - Смоленск вчера в 05:05
Футбол

Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА

Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM вчера в 01:24
Происшествия

СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
BFM.ru вчера в 20:56
Технологии

Россиян предупредили о проблемах с доступом к сайтам

По данным экспертов, неудобства с доступом к порталам могут возникнуть у миллионов россиян.
UfaTime.ru вчера в 22:16
Происшествия

На трассе при столкновении с «Газелью» погиб 15-летний скутерист

Как сообщает Госавтоинспекция, авария произошла примерно в 20:20 на федеральной трассе «Сызрань - Волгоград», где на 136 км 64-летний водитель «Газели» не выбрал безопасную скорость движения и врезался в скутер Racer под управлением 15-летнего юноши.
Регион 64 00:12
Политика

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Финансы

Трамп призвал ФРС США довести базовую ставку до «нуля или ниже»

Президент США Дональд Трамп призвал ФРС снизить базовую ставку "до нуля или ниже".
ПРАЙМ 11 сентября в 14:36
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия 11 сентября в 19:55
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке

Художник Никас Сафронов попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Интерфакс вчера в 15:42
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