Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняЛавров сообщил об уловке Киева при разведении сил в Донбассе

Украина, обсуждая вопрос разведения сил и средств в Донбассе, предложила три участка в чистом поле, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Отвод вооружений в данных районах никакого влияния на безопасность людей не окажет, подчеркнул дипломат.
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Лавров рассказал об отказе Киева отводить войска от населённых пунктов

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Лавров рассказал о планах Киева по разведению сил в Донбассе

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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
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