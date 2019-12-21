Украина, обсуждая вопрос разведения сил и средств в Донбассе, предложила три участка в чистом поле, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Отвод вооружений в данных районах никакого влияния на безопасность людей не окажет, подчеркнул дипломат.

Лавров сообщил об уловке Киева при разведении сил в Донбассе

Экономика С 1 января подорожают водка и коньяк Минимальная стоимость крепкого спиртного увеличится С 1 января 2020 года в России поднимутся цены на крепкую алкогольную продукцию, следует из документа, опубликованного Минфином на официальном портале правовой информации.

Политика В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2» «С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

Шоу-бизнес Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.

Спорт Адвокат Родченкова отверг обвинения СК РФ в адрес своего подзащитного Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории и главного информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал заявление Следственного комитета России по поводу вмешательства его подзащитного в электронную базу данных LIMS из других стран.

Кино На широкие экраны России выходит новый эпизод «Звездных войн» История саги «Звездные войны» началась с замысла Джорджа Лукаса, который на протяжении четырех лет не мог продвинуть эту идею крупнейшим кинокомпаниям, пока ему не удалось договориться с 20th Century Fox.

Кино Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.

Космос Появилось видео посадки корабля Starliner NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.

Политика Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.

Кино Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.

Политика Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2» В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.

Шоу-бизнес Жена Стаса Михайлова показала сына-красавца Сын Андрей и 20-летняя Ева появились на свет в браке Инны Михайловой с футболистом Андреем Канчельскисом.

Единоборства Александр Емельяненко показал, как он охотился на лося Алтай лося победил в схватке один на один! — прокомментировал Емельяненко в инстаграме фотографию, на которой он позирует с убитым животным.