Политика
Экономика сегодняЛавров сообщил об уловке Киева при разведении сил в Донбассе
Украина, обсуждая вопрос разведения сил и средств в Донбассе, предложила три участка в чистом поле, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Отвод вооружений в данных районах никакого влияния на безопасность людей не окажет, подчеркнул дипломат.
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Лавров сообщил, что власти Украины предложили для разведения сил участки «в чистом поле»
Комсомольская правдавчера в 09:13
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В Абакане завершились выборы мэра
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Сообщения СМИ о сборе средств для актрисы Анастасии Заворотнюк не соответствуют действительности.
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Минимальная стоимость крепкого спиртного увеличится С 1 января 2020 года в России поднимутся цены на крепкую алкогольную продукцию, следует из документа, опубликованного Минфином на официальном портале правовой информации.
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При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека
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В РФ испытали новейший комплекс ПВО «Гибка-С»
Представители пресс-центра «Военно-промышленной компании» проинформировали, что в РФ на днях испытали новейший комплекс ПВО под названием «Гибка-С».
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Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф
Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место. Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе.
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Все помнят Ксению Собчак, как ведущую скандального реалити-шоу «Дом-2».
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NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
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Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
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Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
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Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
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Представители Варшавы на протяжении многих лет подрывали российско-польские отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Александр Емельяненко показал, как он охотился на лося
Алтай лося победил в схватке один на один! — прокомментировал Емельяненко в инстаграме фотографию, на которой он позирует с убитым животным.
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Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.