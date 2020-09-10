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Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.В источнике
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РБК

Лавров сравнил ситуацию Навального с делом Скрипалей и крушением MH17

РБК07:27
Коммерсантъ

Лавров: ситуация с Навальным напоминает инциденты в Солсбери и с Boeing MH17

Коммерсантъ06:43
Известия

Лавров сравнил ситуацию с Навальным с инцидентом в Солсбери

Известия06:44
RT на русском

Лавров оценил реакцию Германии по ситуации с Навальным

RT на русском06:52
Московский Комсомолец

Лавров: действия ФРГ по Навальному схожи на инциденты в Солсбери и с Boeing MH17

Московский Комсомолец06:42
Lenta.ru

Лавров провел параллель между делом Навального и отравлением Скрипалей

Lenta.ru06:41
ТАСС

Лавров: действия ФРГ по Навальному похожи на ситуации с Солсбери и малайзийским Boeing

ТАСС06:33

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн

Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняло бюджет Министерство энергетики России, выявила недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей, в том числе, при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций, говорится в пресс-релизе СП.
Интерфакс19:37
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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