Лавров сравнил действия ФРГ по Навальному с расследованием по MH17
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Глава МИД заявил журналистам, что высказывания со стороны Запада о сотрудничестве с Россией по расследованию ситуации не вызывают доверия Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел ШОС заявил, что поведение Германии в рамках дела по Навальному, напоминает расследование трагедии, связанной с малайзийским Boeing в 2014 году над Украиной.В источнике
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Лавров: действия ФРГ по Навальному схожи на инциденты в Солсбери и с Boeing MH17
Московский Комсомолец06:42