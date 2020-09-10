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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Лавров сравнил действия ФРГ по Навальному с расследованием по MH17

Глава МИД заявил журналистам, что высказывания со стороны Запада о сотрудничестве с Россией по расследованию ситуации не вызывают доверия Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел ШОС заявил, что поведение Германии в рамках дела по Навальному, напоминает расследование трагедии, связанной с малайзийским Boeing в 2014 году над Украиной.В источнике
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РБК

Лавров сравнил ситуацию Навального с делом Скрипалей и крушением MH17

РБК07:27
Lenta.ru

Лавров провел параллель между делом Навального и отравлением Скрипалей

Lenta.ru06:41
Известия

Лавров сравнил ситуацию с Навальным с инцидентом в Солсбери

Известия06:44
Коммерсантъ

Лавров: ситуация с Навальным напоминает инциденты в Солсбери и с Boeing MH17

Коммерсантъ06:43
Московский Комсомолец

Лавров: действия ФРГ по Навальному схожи на инциденты в Солсбери и с Boeing MH17

Московский Комсомолец06:42
RT на русском

Лавров оценил реакцию Германии по ситуации с Навальным

RT на русском06:52
ТАСС

Лавров: действия ФРГ по Навальному похожи на ситуации с Солсбери и малайзийским Boeing

ТАСС06:33

В РФ оценили арест Украиной 65 самолетов за рейсы в Крым

Москва, 10 сентября 2020, 07:31 — REGNUM Наглость и хамство проявляют украинские власти, которые заочно «арестовали» 65 российских самолетов за выполнение рейсов в Крым, заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
REGNUM00:31
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ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в заявлении ЕС.
RT на русском10:32
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началось и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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Бренд Motorola представил обновленный складной Razr с поддержкой 5G

Батарея емкостью 2800 мАч по сравнению с 2,510 мАч в прошлом году с поддержкой быстрой зарядки TurboPower мощностью 15 Вт. Motorola Razr 5G будет доступен для покупки в черном цвете по всей Европе по рекомендованной розничной цене 1499 евро.
Astera05:13
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Кравцов и Родненков захотели вернуться в Белоруссию «ярко»

Представители Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков заявили, что не намерены просить на Украине политического убежища и собираются в течение двух-трёх недель вернуться на родину.
News.ru10:10
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Песков прокомментировал слова Помпео о Навальном

Согласно опубликованной на сайте Госдепа расшифровке интервью Помпео, госсекретарь США ранее заявил, что когда люди «видят попытку отравить диссидента, они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц».
RT на русском06:31
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Лукашенко об ущербе от протестов: «Никто до сих пор не заплатил»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что виновники "погромов" на улицах Минска должны понести финансовую ответственность за возмещение причиненного городу ущерба, передает в четверг Sputnik Беларусь.
РИА Новости10:33
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