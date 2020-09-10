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Парламентская газета
Парламентская газета

Лавров сравнил действия Германии по Навальному с Солсбери и MH17

Действия Германии вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным напоминают истории с отравлениями в Солсбери и крушением малайзийского борта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом 10 сентября сообщает ТАСС.В источнике
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Российская газета

Лавров: Берлин идет по стопам Лондона и Гааги

Российская газета08:08
РБК

Лавров сравнил ситуацию Навального с делом Скрипалей и крушением MH17

РБК07:27
Lenta.ru

Лавров провел параллель между делом Навального и отравлением Скрипалей

Lenta.ru06:41
Коммерсантъ

Лавров: ситуация с Навальным напоминает инциденты в Солсбери и с Boeing MH17

Коммерсантъ06:43
Московский Комсомолец

Лавров: действия ФРГ по Навальному схожи на инциденты в Солсбери и с Boeing MH17

Московский Комсомолец06:42
Известия

Лавров сравнил ситуацию с Навальным с инцидентом в Солсбери

Известия06:44
ТАСС

Лавров: действия ФРГ по Навальному похожи на ситуации с Солсбери и малайзийским Boeing

ТАСС06:33

Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
РИА Новости07:23
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском11:06
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Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным

Петр Толстой Дарья Антонова © ИА REGNUM "Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи", — заявил Толстой журналистам по итогам заседания комиссии ПАСЕ по мониторингу.
REGNUM10:53
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ЦСКА по буллитам обыграл «Сибирь», потерпевшую 4-е поражение подряд

10 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ-2020 / 2021 в Новосибирске московский ЦСКА одержал победу над местной "Сибирью" — 2:1 Б. Обе шайбы были заброшены во втором периоде: Антон Слепышев вывел армейцев вперед, а Дмитрий Саюстов у "Сибири" счет сравнял.
Sport24.ru10:58

Результаты исследования по Навальному направили из МИД ФРГ в ОЗХО

Ранее в среду постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщал «Интерфаксу», что Москва готова к сотрудничеству с международной организацией, если Берлин пришлет туда материалы по ситуации с Навальным.
Известия08:19
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