Лавров сравнил действия Германии по Навальному с Солсбери и MH17
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Действия Германии вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным напоминают истории с отравлениями в Солсбери и крушением малайзийского борта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом 10 сентября сообщает ТАСС.В источнике
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Лавров: действия ФРГ по Навальному схожи на инциденты в Солсбери и с Boeing MH17
Московский Комсомолец06:42