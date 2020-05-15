Коронавирус

ТАССТАССЛавров заявил, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем

Москва убеждена, что в случае создания вакцина от коронавируса должна быть доступна людям во всех странах. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК.
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Лавров призвал все страны мира искать вакцину от коронавируса, а не его источник

Daily Storm06:53

Лавров предложил не кричать «держи вора» и создать вакцину от COVID-19

РБК06:50

Лавров указал на борьбу за лидерство в создании вакцины от COVID-19

Известия06:10

Лавров рассказал о борьбе в мире за лидерство в создании вакцины от COVID-19

Ореанда-Новости06:35

Лавров заявил, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем

ТАСС06:08

Лавров прокомментировал обвинения США в адрес Китая по коронавирусу

РИА Новости05:35
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Здоровье

Власти могут вновь ужесточить режим самоизоляции в Пермском крае

Власти Пермского края могут отменить смягчение режима самоизоляции на территории региона, введенного с 12 мая.
Рифей-Пермь 06:05
20
Общество

Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора

Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
1,1K
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 13 мая в 06:08
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Футбол

РФС назвал дату возобновления чемпионата России

Кубок России планируют доиграть — он также возобновится с 21 июня.
РБК 06:35
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Авто

Обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 показали на фото

Компания Chery готовит к дебюту обновленную версию 7-местного кроссовера Tiggo 8. Как сообщает портал "Новые автомобили", накануне на сайте министерства промышленности Китая были опубликованы первые официальные фотографии, а также технические характеристики модели.
Новые автомобили вчера в 22:26
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,6K
Общество

В украинском отеле застряли 46 рождённых для иностранцев младенцев

В Киеве в отеле «Венеция» 46 младенцев были рождены украинками для иностранных граждан. Из-за карантина они застряли в стране.
Kazanfirst.ru 04:30
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Происшествия

Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро

Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
450
Общество

Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
10
Экономика

Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей

По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Российская газета 06:05
Общество

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:17
15
Общество

В России за сутки коронавирус зафиксировали у 10 598 человек

На территории России за прошедшие сутки специалисты выявили 10 598 случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с заболеванием.
Мой Брянск 03:59
10
Общество

Где волгоградцы могут бесплатно получить маски и перчатки

Получить бесплатную маску и перчатки горожане смогут в ближайшие дни, причем организован процесс будет таким образом, чтобы пенсионерам не пришлось выходить на улицу.
Волгоградская правда вчера в 08:04
9
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей

Российский футболист Дмитрий Тарасов дал откровенное интервью YouTube-каналу «Алена, блин!», в ходе которого коснулся темы развода с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Shraibikus News 02:25
9
Общество

Китаянка родила двойняшек от разных мужчин, изменив своему мужу

Жительница Китая родила двойняшек сразу от мужа и любовника, пишет Daily Mail.
Ридус 06:10
1
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
1,8K
Политика

Лавров не видит необходимости вводить выездные визы

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19
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Политика

США передали Украине военную помощь на 25 миллионов долларов

Посольство США на Украине в соцсетях сообщило о поставке Киеву военной техники, предназначенной для использования в Донбассе, на сумму более 25 миллионов долларов.
Свободная Пресса 04:01
Общество

В Белгородской области власти вновь закрыли парки и общепит

Напомним, ранее был опубликован документ, в котором сообщалось о возобновлении работы ТЦ, летних площадок возле кафе с 12 мая, также горожанам был открыт доступ для спорта на свежем воздухе в Белгородской области.
Kursk.com 05:22
3
Общество

Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо», на который жаловались пациенты

Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:19 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал с визитом во временный госпиталь, развернутый для зараженных коронавирусом в конгрессно-выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове.
REGNUM 06:19
58
Общество

Предотвратившему покушение на Путина экс-полковнику ФСБ отказали в УДО

Полковник разрабатывал план освобождения заложников, захваченных во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году, а годом ранее предотвратил покушение на президента Владимира Путина во время его визита в Азербайджан.
Московский Комсомолец 06:03
Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
750
Общество

Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
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Армия и оружие

На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе

Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
Известия вчера в 18:45
13
Происшествия

В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк

В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
54
Общество

Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице

Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:37
712
Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
153
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
1,3K
Общество

В отставку отправили главу ГИБДД Кубани

Отправлен в отставку начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Капустин.
Ясно 05:49
23
Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
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Как работают Яндекс.Новости?
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