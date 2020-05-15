Москва убеждена, что в случае создания вакцина от коронавируса должна быть доступна людям во всех странах. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК.

Лавров заявил, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем

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