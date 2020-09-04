Лавров указал на задержку обработки запроса о Навальном в Германии
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Глава МИД России Сергей Лавров указал, что официальное обращение Москвы в адрес Берлина, связанное с состоянием Алексея Навального, осталось без ответа. По словам министра, задержка произошла из-за позиции внешнеполитического ведомства ФРГ.В источнике
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