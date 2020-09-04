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RT на русском
RT на русском

Лавров указал на задержку обработки запроса о Навальном в Германии

Глава МИД России Сергей Лавров указал, что официальное обращение Москвы в адрес Берлина, связанное с состоянием Алексея Навального, осталось без ответа. По словам министра, задержка произошла из-за позиции внешнеполитического ведомства ФРГ.В источнике
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РЕН ТВ

Лавров: Мы до сих пор не имеем никакой информации по Навальному от ФРГ

РЕН ТВвчера в 09:25
РИА Новости

Лавров прокомментировал инцидент с Навальным

РИА Новостивчера в 10:25
Российская газета

Лавров: Берлин все еще не предъявил Москве факты по ситуации с Навальным

Российская газетавчера в 10:11
Фонтанка.Ру

Лавров сравнил дела Навального и Скрипалей. Он заверил, что России «скрывать нечего»

Фонтанка.Рувчера в 10:01
URA.Ru

Лавров сравнил историю Навального с делом Скрипалей

URA.Ruвчера в 09:49
Газета.Ru

Лавров сравнил ситуацию Навального с историей Скрипалей

Газета.Ruвчера в 09:40
RT на русском

Лавров указал на задержку обработки запроса о Навальном в Германии

RT на русскомвчера в 15:12

Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ruвчера в 09:07
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Спасатели разыскивают пропавшего в Смирныховском районе человека

4 сентября в 19.15 для помощи в поисках из Южно-Сахалинска выехали спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова в составе 6 человек и 1 единицы техники, которые утром 5 сентября вышли на поиски совместно с 2 сотрудниками полиции и 2 охотоведами Смирныховского лесничества на одном автомобиле, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на областное ГУ МЧС.
Сахалин.Инфо19:50

Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ruвчера в 01:58
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Сестра Ким Кардашьян показала откровенное фото в бикини

Супермодель Кендалл Дженнер опубликовала серию фотографий с отдыха Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kendall (@ kendalljenner) 3 Сен 2020 в 12:46 PDT Американская супермодель Кендалл Дженнер показала серию откровенных кадров с отдыха в своем Instagram.
АМИТЕЛвчера в 11:11

Удар по российским военным в Сирии: БТР-82 вновь спас российских военных

В результате неизвестного удара по российским военным в Сирии серьёзно пострадала российская бронированная машина, однако, именно благодаря ей, удалось сберечь, по меньшей мере, троих российских военнослужащих, которые отделались лёгкими ранениями и травмами.
Avia.pro18:29

Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у политика Алексея Навального были проблемы с питанием за несколько дней до госпитализации.
Коммерсантъвчера в 04:12
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