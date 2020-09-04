Политика

РБКРБКЛавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Берлин до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры по поводу информации об отравлении политика Алексея Навального из-за позиции МИД Германии. Трансляцию пресс-конференции министра опубликовал МИД России.
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Лавров указал на задержку обработки запроса о Навальном в Германии

RT на русском15:12

Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

РБК11:54

Лавров заявил, что ответ Берлина по Навальному задерживается из-за позиции МИД ФРГ

Газета.Ru09:59

Лавров: Берлин пообещал в ближайшее время дать России ответ по ситуации с Навальным

ТАСС10:01

Лавров сравнил историю Навального с делом Скрипалей

URA.Ru09:49

Лавров: ответ Берлина по Навальному задерживается из-за позиции германского МИД

Комсомольская правда09:31

Лавров прокомментировал инцидент с Навальным

РИА Новости10:25
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Политика

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости 13:40
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Политика

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко

Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 г. Под них попали 322 человека и 68 компаний.
Ведомости 15:36
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Политика

Россия и Белоруссия обсудили переброску поставок нефти из портов Литвы

Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе переговоров обсудили возможность перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию.
Парламентская газета вчера в 12:50
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Общество

Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального

Следы отравляющего вещества обнаружены не только в крови Алексея Навального. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на коллег из Der Spiegel.
BFM.ru 09:19
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Шоу-бизнес

Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru 01:58
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Футбол

СМИ сообщили о предстоящем переходе Карраскаля в ЦСКА

Полузащитник "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаль все еще может оказаться в московском ЦСКА, несмотря на заявления его агента о том, что сделка не состоится.
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика

Жириновский предложил Литве отдать Белоруссии два города

Руководитель российской партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что литовское Правительство открыто и активно вмешивается в возникшую ситуацию на территории Белоруссии.
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Футбол

Кай Хаверц продолжит карьеру в «Челси»

Вести.Ru 11:45
Политика

США ввели санкции против четырёх официальных лиц Венесуэлы

Минфин США ввёл санкции против генпрокурора Венесуэлы Рейнальдо Муньоса Педросы, политика Давида Де Лимы, а также главы и члена Национального избирательного совета Индиры Альфонсо и Хосе Гутерреша.
RT на русском 11:42
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Футбол

Итальянский ФК «Аталанта» официально представил Миранчука

News.ru 10:45
Армия и оружие

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русском 15:25
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Футбол

Влашич не исключил ухода из ЦСКА в зимнее трансферное окно

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не исключил ухода из московского клуба в зимнее трансферное окно.
Metaratings вчера в 09:50
Происшествия

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, в суде признал вину

Evo-rus.com 02:51
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Армия и оружие

Индия укрепляет позиции в приграничном с Китаем районе Ладакх

Нью-Дели, 4 сентября 2020, 08:49 — REGNUM Военные индии заняли позиции на южном берегу озера Пангонг в приграничном с Китаем регионе Ладакх, где несколько недель назад произошли столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими.
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Володин назвал дело против депутатов Рады попыткой сорвать диалог с РФ

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Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку.
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Hyundai рассекретил новый кроссовер Hyundai Tucson четвертой генерации

В преддверии премьеры компанией Hyundai были опубликованы тизерные изображения новенького кроссовера Tucson.
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Россия собирается в скором времени открыть границы с Белоруссией

Москва, 4 сентября 2020, 09:31 — REGNUM Россия готовится к тому, чтобы в скором времени открыть границы с Белоруссией, ранее закрытые из-за пандемии коронавируса.
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Газпром приступил к проектированию газопровода Сила Сибири-2

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Нико Ковач мог сдать положительный тест на коронавирус

Тест главного тренера «Монако» Нико Ковача на коронавирус мог дать положительный результат, сообщает L’Equipe.
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Разработчики Marvel’s Avengers обратились с просьбой к геймерам

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