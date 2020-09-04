Политика
РБКЛавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Берлин до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры по поводу информации об отравлении политика Алексея Навального из-за позиции МИД Германии. Трансляцию пресс-конференции министра опубликовал МИД России.
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Лавров: ответ Берлина по Навальному задерживается из-за позиции германского МИД
Комсомольская правда09:31
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Политика
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости 13:40
Политика
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 г. Под них попали 322 человека и 68 компаний.
Ведомости 15:36
Политика
Россия и Белоруссия обсудили переброску поставок нефти из портов Литвы
Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе переговоров обсудили возможность перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию.
Парламентская газета вчера в 12:50
Общество
Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Следы отравляющего вещества обнаружены не только в крови Алексея Навального. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на коллег из Der Spiegel.
BFM.ru 09:19
Шоу-бизнес
Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой
Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru 01:58
Футбол
СМИ сообщили о предстоящем переходе Карраскаля в ЦСКА
Полузащитник "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаль все еще может оказаться в московском ЦСКА, несмотря на заявления его агента о том, что сделка не состоится.
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика
Жириновский предложил Литве отдать Белоруссии два города
Руководитель российской партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что литовское Правительство открыто и активно вмешивается в возникшую ситуацию на территории Белоруссии.
CT news 14:30
Футбол
Кай Хаверц продолжит карьеру в «Челси»
Вести.Ru 11:45
Политика
США ввели санкции против четырёх официальных лиц Венесуэлы
Минфин США ввёл санкции против генпрокурора Венесуэлы Рейнальдо Муньоса Педросы, политика Давида Де Лимы, а также главы и члена Национального избирательного совета Индиры Альфонсо и Хосе Гутерреша.
RT на русском 11:42
Армия и оружие
Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США
«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русском 15:25
Футбол
Влашич не исключил ухода из ЦСКА в зимнее трансферное окно
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не исключил ухода из московского клуба в зимнее трансферное окно.
Metaratings вчера в 09:50
Армия и оружие
Индия укрепляет позиции в приграничном с Китаем районе Ладакх
Нью-Дели, 4 сентября 2020, 08:49 — REGNUM Военные индии заняли позиции на южном берегу озера Пангонг в приграничном с Китаем регионе Ладакх, где несколько недель назад произошли столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими.
REGNUM 01:49
Шоу-бизнес
Актера Клюева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Народного артиста России Бориса Клюева похоронили в пятницу, 4 сентября, на Троекуровском кладбище в Москве, передает «РИА Новости».
Известия 11:05
Происшествия
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки в нескольких регионах. Одна из них планировалась 1 сентября в школе.
РИА Новости 08:19
Политика
Володин назвал дело против депутатов Рады попыткой сорвать диалог с РФ
"Со своей стороны Россия остается открытой к диалогу со всеми здравыми политическими силами Украины", - подчеркнул Вячеслав Володин.
Российская газета 14:08
Спорт
Велогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы
Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку.
Известия 13:33
Общество
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Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в столице есть предпосылки по увеличению числа заболевших.
Коммерсантъ 04:59
Кино
Ридли Скотт выпустил сериал «Воспитанные волками»
Газета.Ru 13:06
Здоровье
Перечислены ошибочно считающиеся полезными продукты
Врачи-диетологи перечислили опасные для здоровья продукты, которые по ошибке многие считают полезными.
Lenta.ru 14:22
Здоровье
В России в июле от коронавируса умерли 10 079 пациентов
Число пациентов с коронавирусной инфекцией, умерших в июле, составило в России 10 079.
ТАСС 13:19
Авто
Hyundai рассекретил новый кроссовер Hyundai Tucson четвертой генерации
В преддверии премьеры компанией Hyundai были опубликованы тизерные изображения новенького кроссовера Tucson.
Тарантас Ньюс 11:14
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Россия собирается в скором времени открыть границы с Белоруссией
Москва, 4 сентября 2020, 09:31 — REGNUM Россия готовится к тому, чтобы в скором времени открыть границы с Белоруссией, ранее закрытые из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 02:31
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Газпром приступил к проектированию газопровода Сила Сибири-2
МонаВиста вчера в 13:32
Футбол
Нико Ковач мог сдать положительный тест на коронавирус
Тест главного тренера «Монако» Нико Ковача на коронавирус мог дать положительный результат, сообщает L’Equipe.
Чемпионат 15:21
Игры
Разработчики Marvel’s Avengers обратились с просьбой к геймерам
REGNUM 02 сентября в 05:06
Технологии
«Мстители» стартовали в Steam без помпы — пик в 27 тысяч игроков
Несмотря на рекордные результаты беты «Мстителей» на PS4, похоже, полной версией в Steam заинтересовались заметно меньше людей — пиковый онлайн за первые три часа составил всего 27 тысяч человек.
Игромания.ру 13:53
Общество
Мурашко: Международные полеты не ухудшили ситуацию с COVID-19 в России
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что возобновление международного авиасообщения не привело к ухудшению коронавирусной ситуации в России.
Российская газета 14:59