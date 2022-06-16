Канада и Германия консультируются по поводу оборудования компании Siemens, из-за отсутствия которого "Газпром" сократил экспорт газа в Европу, передает агентство Рейтер со ссылкой на канадское министерство природных ресурсов.
Госдепартамент проверяет подлинность фотоснимка, на котором, возможно, запечатлены два американца, предположительно, попавших в плен в ходе боев на Украине, сообщила телеканалу CNN мать одного из них Банни Дрюке.
Заместитель Председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на поступившую инициативу по пересадке чиновников на автомобили марки «Лада», рассказав 16 июня о своей первой машине — ВАЗ-2107 «Жигули».