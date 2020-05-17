Армия и оружие
ПрофильЛавров усомнился в плане по перемещению ядерного оружия США в Польшу
Россия сомневается, что Вашингтон реализует планы по перемещению своего ядерного оружия из Германии в Польшу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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с чего всё началось
Российский МИД прокомментировал заявление посла США в Варшаве Джоржетт Мосбахер о том, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу.Коммерсантъвчера в 08:49
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Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Происшествия
В Екатеринбурге из-за неудачной опрессовки разбились окна в домах
В Екатеринбурге в ходе опрессовок разорвало трубу, проложенную под автодорогой на улице Волгоградской.
URA.Ru вчера в 22:38
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен почти у 700 человек
Абакан, 20 мая 2020, 06:43 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 мая в правительстве республики.
REGNUM вчера в 23:43
Фигурное катание
Миненков назвал причину конфликта Тарасовой и Родниной
Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Андрей Миненков поделился мнением о конфликте Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной.
Metaratings вчера в 05:59
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Наука
Насекомые по запаху нашли яблоню в виртуальной реальности
Протестированные двукрылые успешно находили объекты (яблони или цветки) в виртуальном пространстве, даже если для этого нужно было двигаться против ветра.
N+1 вчера в 13:04
Армия и оружие
Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM вчера в 15:45
Политика
Палестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США
По словам Аббаса, Палестина снимает с себя все обязательства по всем соглашениям с израильским и американским правительствами.
Lenta.ru вчера в 16:27
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Ведомости вчера в 14:02
Игры
Создатели Minecraft изменили название и логотип студии
Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что создатели Minecraft изменили название и логотип студии.
Piter.tv вчера в 15:08
Политика
Венесуэла вновь пытается вернуть свое золото
Последний раз Венесуэла пыталась вернуть свой золотой запас в апреле.
Вести.Ru вчера в 23:35
Происшествия
В Бурятии число случаев коронавируса возросло до 1042
Ариг Ус вчера в 21:02
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Космос
ТПУ приступил к изготовлению макета космического 3D-принтера
РИА Томск вчера в 00:52
Космос
Завораживающая видео-анимация: если бы ракеты были прозрачными
Дизайнеры показали нам, как выглядели бы старт и полет ракет-носителей в режиме реального времени, если бы они были прозрачными.
Портал Поиск вчера в 06:15
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
За последние сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Ведомости 18 мая в 17:57
Общество
Роспотребнадзор разрешил торговать едой в банях во время карантина
Роспотребнадзор скорректировал свои рекомендации по организации работы бань и саун на время режима ограничений, который был введен в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.
РБК вчера в 22:10
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК вчера в 13:55
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал из-за бесплатной раздачи GTA V
Piter.tv вчера в 12:22
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Происшествия
На Южном Урале число жертв пандемии достигло 22
Число жертв пандемии в Челябинской области достигло 22.
Российская газета вчера в 02:17
Кино
Джордж Лукас изменил финал «Звездных войн 5» уже после выхода
Kinonews.ru вчера в 06:38
Космос
Эксперимент показал возможность грязевого вулканизма на Марсе
Популярная механика вчера в 08:31
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Газета.Ru вчера в 17:24
Общество
В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса
В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк вчера в 01:28