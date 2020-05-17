с чего всё началось

Россия сомневается, что Вашингтон реализует планы по перемещению своего ядерного оружия из Германии в Польшу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров усомнился в плане по перемещению ядерного оружия США в Польшу

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