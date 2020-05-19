Армия и оружие
Lenta.ruЛавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше
Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше. В этом усомнился глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Российский МИД прокомментировал заявление посла США в Варшаве Джоржетт Мосбахер о том, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу.Коммерсантъ08:49
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 16:29, Ашберн
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru 15:30
Происшествия
Четырехлетний ребенок утонул в сливной яме в Липецкой области
В Липецкой области в селе Новочеркутино в Добринском районе четырехлетний мальчик во время игры упал в сливную яму с нечистотами.
Известия 09:30
Общество
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 15:38
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
Здоровье
В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова
Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Общество
Главврач в Перми извинился за передразнивание медика
Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение во время общения с одним из медиков, который обращался по поводу выплат за работу с пациентами с коронавирусом.
Rambler News Service 09:42
Игры
Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?
Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
Общество
Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве
В Москве с понедельника, 25 мая, откроют МФЦ, заявил мэр столицы Сергей Собянин, предает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:15
Общество
Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России
ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
Время Н 16 мая в 10:39
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
Политика
СБУ проверит интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
Служба безопасности Украины проверит интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской и с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым).
Piter.tv 03:43
Хоккей
Ковальчук мог пропустить финал с Канадой, а Овечкин играл в тройке мечты. 12 лет победе сборной России в Квебеке
12 лет назад сборная России выиграла золото чемпионата мира в Квебеке.
Sport24.ru вчера в 13:00
Игры
Sony анонсировала PS4 Pro в стиле The Last of Us: Part II
Sony анонсировала PS4 Pro и аксессуары для консоли в стиле The Last of Us: Part II.
Игромания.ру 08:31
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом участников похорон в Адыгее выросло до 150
Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
Югополис 15:46
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер комедийного сериала «Космические войска».
News.ru 10:36
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Экономика
Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны
О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом.
RuNews24.ru 10:56
Политика
В ВОЗ пообещали ответить на ультиматум Трампа
Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум, обещав полностью прекратить финансирование организации и пересмотрев свое членство в организации, если она не выполнит требования в течение 30 дней.
Взгляд.ру 07:45
Футбол
Роберто Карлос: «Неймар, Роналду или Месси не сравнятся с Роналдо»
Неймар, Роналду или Месси не сравнятся с ним. Я думаю, что в нашем поколении было сложнее забивать голы.
Матч ТВ вчера в 21:36
Экономика
ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.
ТАСС 09:23
Гаджеты
Xiaomi готовит к выходу электрические самокаты Mi Scooter 1S и Mi Scooter Pro 2
3DNews 15:35
Кино
Джордж Лукас изменил финал «Звездных войн 5» уже после выхода
Kinonews.ru 06:38
Политика
Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам
Более тщательный подход к формулировке норм постановления правительства о выплатах работающим с больными коронавирусной инфекции COVID-19 медикам помог бы избежать возникших в последние недели проблем.
РБК 11:07
Общество
Медсестра в Туле из-за жары вынуждена была придти на работу в бикини
Медсестра работает в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы и из-за сильной жары решила надеть под выданный ей защитный костюм только купальник-бикини.
REGNUM 16:09
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
Игры
На прохождение Ghost of Tsushima с сайдами уйдёт 40-50 часов
Разработчики Ghost of Tsushima в интервью Voxel рассказали, что на прохождение игры с учётом различных дополнительных заданий и активностей уйдёт от 40 до 50 часов.
Игромания.ру 10:18
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35