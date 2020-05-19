с чего всё началось

Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше. В этом усомнился глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше

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