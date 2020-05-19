Политика
RT на русскомЛавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
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Происшествия
КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Общество
Сбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов.
Известия 02:44
Армия и оружие
США запретили Ирану приближаться к своим кораблям в Персидском заливе
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в пресс-службе Пятого флота ВМС США сообщили, что военные катера Ирана проводили «опасные маневры» около некоторых американских военных кораблей в Персидском заливе, после чего президент США Дональд Трамп дал указание уничтожать любые иранские катера, которые создают морские помехи американским судам.
REGNUM вчера в 20:33
Политика
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
Происшествия
Лестничные пролеты рухнули в жилом доме в Энгельсе
ЧП произошло около 07:30 утра среды, 20 мая, в четырехэтажном доме №35 в Летном городке — здесь обрушились лестничные марши со второго по четвертый этаж.
Вести.Ru 01:58
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Назарова с трудом выживает в нищете и одиночестве
Мамы Назаровой не стало примерно 20 лет назад, после этого женщина живет в полном одиночестве.
RuNews24.ru 00:14
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Политика
Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке
На Украине была обнародована запись телефонного разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 08:46
Единоборства
Владимир Путин пообещал, что отец Хабиба получит лучшее лечение
Али Абдельазиз, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, подтвердил, что Абдулманап Нурмагомедов введен в искусственную кому.
ProstoProSport 02:00
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
Собянин оценил возможность открытия парикмахерских в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможности открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
RT на русском вчера в 18:02
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Армия и оружие
Киев заявил о переброске российских танков в Донбасс
Военное дело вчера в 10:59
Футбол
«Химки» могут объединиться с московским клубом, чтобы заявиться в ФНЛ
Как сообщает источник, в этом случае «Химки» с вероятностью в 90 процентов продолжат выступление в ФНЛ, однако есть 10-процентная вероятность, что клуб все же заявится в РПЛ.
Спорт день за днем 02:20
Общество
В Волгоградской области заработал масочный режим
В Волгоградской области заработал масочный режим. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:06
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Происшествия
Жителя Сахалина оштрафовали на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе, информирует в среду Дальневосточная транспортная прокуратура.
РИА Новости 02:02
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Единоборства
Фрэнсис Нганну дал прогноз на бой с Джоном Джонсом
FightTime.ru 01:43
Здоровье
На Южном Урале число жертв пандемии достигло 22
Число жертв пандемии в Челябинской области достигло 22.
Российская газета вчера в 02:17
Происшествия
Шестой пациент умер от коронавируса в Алтайском крае
Смерть горожанина стала шестой в Алтайском крае среди пациентов с подтвержденным COVID-19.Всего в регионе 1054 человека с установленным коронавирусом, включая 132 детей, выздоровели 546 человек.
Kursk.com 01:59
Экономика
ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 09:23
Экономика
Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня
Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель 18 мая в 03:00
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС вчера в 15:59
Армия и оружие
В США обеспокоены беспилотным режимом Су-57
Авторы статьи не понимают, каким образом данный самолет может стать беспилотным, и выдвигают две версии: либо Су-57 – двухместный вариант, либо управление истребителем происходит дистанционно с применением ПО.
Актуальные Новости 01:57
Общество
Правительство готовит поправки в закон о госрегистрации недвижимости
Правительство готовит пакет изменений в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко.
РИА Новости 01:00
Происшествия
В США посетитель кафе выстрелил в повара из-за просьб надеть маску
Работники одного из кафе сети Waffle House сообщили полиции, что после полуночи 14 мая к ним пришел посетитель без маски, который позже был опознан как 27-летний Келвин Уотсон.
ИА Красная Весна 02:30
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелось историческое здание
Сегодня, 20 мая, в Екатеринбурге на улице Вайнера вспыхнуло двухэтажное здание №16а.
Уральский меридиан 02:33
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17