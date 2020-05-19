Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
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Лавров оценил влияние сложностей с «Северным потоком-2» на цены на газ

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Лавров заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен

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Лавров: сложности вокруг «Северного потока - 2» могут привести к подорожанию газа в Европе

ТАСС10:50

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

RT на русском10:12
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Алина Загитова отмечает 18-летие

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Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
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Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
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Здоровье

Малышева назвала главную группу риска заражения коронавирусом

Люди, страдающие ожирением и диабетом относятся к основной группе риска по заражению коронавирусом, считает заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева.
URA.Ru 12:51
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Армия и оружие

В России создан материал, маскирующий военную технику под сугробы

Отмечается, что данный материал снижает дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза.
Мой Брянск 17 мая в 03:25
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Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online вчера в 08:19
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Политика

На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
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Происшествия

В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
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Общество

В Петербурге запретили прощание с любыми умершими

В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
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Политика

Коми предложили включить в проект слияния НАО и Архангельской области

Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа (НАО) предложили включить республику Коми в состав нового субъекта, объединяющего НАО и Архангельскую область.
Известия 12:16
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой

Регина, которая ранее была признана журналом «Гламур» Женщиной года-2019, а затем лишена этого титула, сделала ответный жест в знак признания правоты Грачевой.
Оka.fm 08:00
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Музыка

Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
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Экономика

Кабмин утвердил правила предоставления кредитов под 2% годовых

Кабмин утвердил правила, по которым будут предоставлять льготные кредиты под 2% годовых.
Право.ру вчера в 09:16
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Кино

Актриса «Офиса» напишет продолжение комедии «Блондинка в законе»

Американская актриса и сценаристка Минди Кейлинг, известная по участию в сериале «Офис», напишет продолжение комедии «Блондинка в законе».
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ЖКХ

Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить

Парламентарии считают, что в случае принятия законопроекта стоимость тарифов на ЖКУ для населения вырастет незначительно: по расчетным данным, не более чем на 1,5%. Это значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за общедомовые нужды, считают законодатели.
Российская газета 05:59
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
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Здоровье

Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе

Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век 08:44
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Наука

Ускоряющий выздоровление от коронавируса препарат назван

Ученые нашли ускоряющий процесс выздоровления от коронавируса препарат, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:28
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Политика

Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.
RT на русском 12:47
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Общество

Собянин назвал число тяжело больных коронавирусом в Москве

Московский Комсомолец 11:54
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Общество

Более трети россиян не планируют делать прививку от коронавируса

Каждый четвертый заявил, что сделал бы такую прививку. При этом о нежелании прививаться сообщили более трети участников опроса (35%).
Мойка78 06:24
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Игры

Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

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Общество

МЧС начинает масштабную дезинфекцию в Дагестане

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Политика

Три медицинских центра по проекту Минобороны построят в Дагестане

Три новых медицинских центра будут построены в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте по типовому проекту Минобороны РФ, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.
ТАСС 12:18
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Политика

Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
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Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опровергла увольнение с НТВ

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Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

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Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
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Общество

Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа

Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru вчера в 05:08
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