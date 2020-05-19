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Общество Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации. 11

Общество На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала. 1,2K

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Экономика Юрий Трутнев поручил губернаторам ДФО взять под личный контроль выплаты медикам и населению На совещании Юрий Трутнев поручил Минздраву России проанализировать, есть ли в дальневосточных регионах необходимый запас лекарств для лечения заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

Общество Путин рассказал о выплатах на детей в 10 тысяч рублей Как сообщает РИА Новости, президент РФ Владимир Путин рассказал о том, сколько именно семей могут претендовать на получение денежных средств в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет. 127

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Игры «Яндекс.Деньги» выпустили эксклюзивные карты ведьмака «Яндекс.Деньги» предлагают пользователям виртуальные и пластиковые карты с эксклюзивным дизайном к пятилетию выхода третьей части игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». 5

Футбол «Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов» Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.