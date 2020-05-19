Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
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Лавров: «Северный поток - 2» будет достроен

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Lenta.ru11:16

Лавров: сложности вокруг «Северного потока - 2» могут привести к подорожанию газа в Европе

ТАСС10:50

Лавров выразил уверенность в реализации «Северного потока – 2»

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Лавров оценил влияние сложностей с «Северным потоком-2» на цены на газ

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Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

RT на русском10:12

Лавров предрек ЕС дорогой газ из-за препятствий «Северному потоку — 2»

РИА Новости12:48
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
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Украинский журналист Дмитрий Гордона взял интервью у экс-министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутата Госдумы Натальи Поклонской по своей личной инициативе.
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Общество

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Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
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В Европе сменился лидер в индустрии видеоигр

Суммарная стоимость акций компании CD Projekt достигла рекордного значения для европейских компаний, занимающихся разработкой и изданием видеоигр.
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Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
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Шоу-бизнес

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Посольство заявило о подлоге Bloomberg данных о койко-местах в России

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RT на русском 19:06
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В Минпромторге заявили о снижении цен на маски

Евтухов добавил, что после окончания пандемии цены на маски вернутся к своим прежним значениям, так как спрос на эти изделия упадет.
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Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
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Женщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции

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Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
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Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля

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Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
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Microsoft объявила о создании суперкомпьютера для компании Илона Маска

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Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
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