Политика
RT на русскомЛавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
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Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Политика
ЦБ Венесуэлы через суд пытается вернуть золотые слитки из Банка Англии
Адвокат Сарош Зайвалла, представляющий ЦБ Венесуэлы в суде, заявил о «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в южноамериканской республике.
News.ru 18:58
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт 04:20
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Происшествия
Первое дело из-за женского обрезания завели в России
В Ингушетии завели и передали в суд первое в России уголовное дело по факту женского обрезания.
Телеканал 360° 13:50
Политика
СБУ отреагировала на интервью Гордона со Стрелковым
Украинский журналист Дмитрий Гордона взял интервью у экс-министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутата Госдумы Натальи Поклонской по своей личной инициативе.
Росбалт 10:24
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
Игры
В Европе сменился лидер в индустрии видеоигр
Суммарная стоимость акций компании CD Projekt достигла рекордного значения для европейских компаний, занимающихся разработкой и изданием видеоигр.
ИА Красная Весна 15:45
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой
Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие.
РБК 11:44
Авто
АвтоВАЗ выпустит 10 новых моделей и 7 обновленных до 2026 года
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня 08:54
Здоровье
Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе
Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век 08:44
Происшествия
Житель Якутии устроил кровавую бойню
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.
SakhaPress.ru вчера в 21:13
Общество
Роспотребнадзор проверит магазины «Красное и Белое» в Екатеринбурге
Сотрудники Роспотребнадзора проверят все магазины «Красное и Белое» в Екатеринбурге, сообщил вице-губернатор Павел Креков.
КП - Екатеринбург 10:34
Политика
Посольство заявило о подлоге Bloomberg данных о койко-местах в России
Российское посольство в США потребовало от американского издания Bloomberg опровергнуть опубликованные недостоверные данные о количестве больничных коек в России.
RT на русском 19:06
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски
Евтухов добавил, что после окончания пандемии цены на маски вернутся к своим прежним значениям, так как спрос на эти изделия упадет.
РБК 17:29
Общество
Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля
Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Форпост Северо-Запад 05:36
Общество
Женщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции
Профессор Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Карабулатова, прикованная к постели уже почти год, рассказала, что повторно получила отмененный ранее штраф за нарушение режима самоизоляции.
Известия 07:29
Происшествия
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика
Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
Российская газета 10:59
Кино
На канале «Россия 1» прошла премьера сериала «Разбитое зеркало»
На канале «Россия 1» 18 мая состоялась премьера остросюжетного сериала «Разбитое зеркало».
Киноафиша России 07:44
Экономика
Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля
Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Рамблер 10:24
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете и ест на гладильной доске
Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете и живет затворницей в обветшалой однокомнатной квартире. Там почти 40 лет не было ремонта.
Комсомольская правда 16:00
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Технологии
Microsoft объявила о создании суперкомпьютера для компании Илона Маска
Создание суперкомпьютера произведено эксклюзивно, а заказчиком разработки стала некоммерческая исследовательская организация OpenAI, основали которую руководитель SpaceX Илон Маск и экс-глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
RuNews24.ru 15:07
Шоу-бизнес
Брухунова призналась, что не умеет готовить
Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог.
WomanHit.ru 11:12
Политика
Палестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США
Палестина приняла решение разорвать все договоренности с Израилем и США.
Lenta.ru 16:27
Общество
В лесу на Урале обнаружили больше полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Футбол
«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
Vprognoze.ru вчера в 06:48