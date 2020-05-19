Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
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Лавров: «Северный поток - 2» будет достроен

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Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:02, Ашберн
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СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
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В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
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Общество

Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию

Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию.
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Банк России установил официальные курсы доллара и евро

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Общество

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

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РИА Новости 11:43
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Происшествия

В Подмосковье вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку: экипаж погиб

Вести.Ru 14:52
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Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
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Энергетика

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Lenta.ru 17:50
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Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.
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Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
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Экономика

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Xiaomi готовит к выходу электрические самокаты Mi Scooter 1S и Mi Scooter Pro 2

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Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра

Господин Белоусов занял этот пост 30 апреля, когда глава правительства Михаил Мишустин сообщил о своей госпитализации после заражения коронавирусом.
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Политика

В Дагестане построят 3 медицинских центра по проекту Минобороны

В Дагестане построят три новых медицинских центра будут по типовому проекту Минобороны РФ.
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Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:48
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Политика

ЦБ Венесуэлы через суд пытается вернуть золотые слитки из Банка Англии

Адвокат Сарош Зайвалла, представляющий ЦБ Венесуэлы в суде, заявил о «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в южноамериканской республике.
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США передали Украине 15,5 млн долларов для борьбы с коронавирусом

Власти Украины получили помощь от США в размере 15,5 млн долларов для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Госдепартамент.
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Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

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Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах

Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
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Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

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Экс-глава Формулы-1 посоветовал «Мерседесу» подписать Феттеля

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Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой

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США запретили Ирану приближаться к своим кораблям в Персидском заливе

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в пресс-службе Пятого флота ВМС США сообщили, что военные катера Ирана проводили «опасные маневры» около некоторых американских военных кораблей в Персидском заливе, после чего президент США Дональд Трамп дал указание уничтожать любые иранские катера, которые создают морские помехи американским судам.
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