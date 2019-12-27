Политика

РБКРБКЛавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что включение санкций против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США является вмешательством в дела европейского бизнеса.
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Лавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2»

РБК03:31

Лавров назвал причину введения санкций против «Северного потока-2»

Комсомольская правда03:21

Лавров объяснил активизацию попыток сорвать «Северный поток — 2»

РИА Новости02:20

Лавров назвал санкции США проталкиванием американского газа

Известия02:53

Лавров: «Северный поток - 2» будет достроен, несмотря на санкции США

Газета.Ru02:18

Лавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2»

RT на русском02:11

Лавров назвал цель санкций США против «Северного потока - 2»

Российская газета02:59
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Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло до 14

Известия вчера в 23:26
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Продажи машин в Петербурге упали на 3% за 2019 год

Падение продаж легковых машин может спровоцировать падение авторынка на 4%. Объем продаж легковых автомобилей за 10 месяцев 2019 года составил почти 139 тысяч, что на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года.
МР7.ру 03:36
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СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров с экипажем потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Fokker-100.
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Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России в танцах на льду

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РИА Новости 04:08
Политика

В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту

Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
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Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео

Вести.Ru вчера в 04:54
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Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Марком Захаровым

РИА Новости / Владимир Астапкович Народную артистку СССР, худрука театра "Современник" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой знаменитого режиссера Марка Захарова.
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Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM 04:15
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Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу

Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Украины Романа Трубу.
RT на русском 04:30
Футбол

Умер бывший игрок «Вольфсбурга» Сергей Каримов

Скончался бывший защитник «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Сергей Каримов. Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба.
Спорт-Экспресс 04:19
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
РИА Новости 03:15
Экономика

Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия в России

Лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за уходящее десятилетие стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, сообщает 27 декабря Forbes.
REGNUM 04:10
Политика

Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января

Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Коммерсантъ 03:20
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В РПЦ изменили правила крещения детей

В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
RT на русском 01:55
Футбол

Неймар опубликовал фото с Месси и Суаресом

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар в своём инстаграме опубликовал совместную фотографию со своими бывшими одноклубниками – форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
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Экономика

За 5 лет РусГидро планирует ввести 640 МВт новой мощности

В период с 2020 по 2024 год Группа РусГидро планирует ввод в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань, завершение 1-го этапа строительства двух одноцепных высоковольтных линий 110 кВ Певек-Билибино, завершение строительства Усть-Среднеканской ГЭС, а также малых гидростанций: Барсучковской, Верхнебалкарской, Красногорской ГЭС-1 и ГЭС-2 и др.
ЭнергоНьюс 01:57
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
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Происшествия

В Новосибирске в мороз кондуктор высадил из автобуса 10-летнюю девочку

Морозным вечером 25 декабря кондуктор высадил 10-летнюю девочку в промзоне Новосибирска.
Atas.info вчера в 21:13
Энергетика

Новак: РФ может выйти из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ это не вечный процесс.
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Происшествия

В ростовском аэропорту экстренно сел самолет Багдад–Минск

Известия 03:34
Общество

Песков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о высоких тратах Москвы на празднование Нового года и украшения города, отметил, что столица пропорционально очень много зарабатывает.
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Политика

Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

RT на русском 01:51
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ЦСКА в Калининграде одержал тяжёлую победу над «Миланом»

Московский ЦСКА в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который проходил в Калининграде, одержал тяжёлую победу над итальянским «Миланом».
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Игры

Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей

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Пассажир рассказал об инциденте с самолетом в Шереметьево

Пассажир самолета авиакомпании "Аэрофлот", выкатившегося на грунт в московском аэропорту Шереметьево, рассказал телеканалу "360" о случившемся.
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Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
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Песков опроверг версию о теракте в Магнитогорске год назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
РИА Новости 04:18
Общество

Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака

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Общество

Трамп пошутил после удаления сцены с его участием из «Один дома 2»

РБК 04:26
Авто

На продажу выставили русский Tesla Cybertruck

Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.
CarsWeek.ru 25 декабря в 04:01
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