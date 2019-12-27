Политика
РБКЛавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что включение санкций против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США является вмешательством в дела европейского бизнеса.
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Происшествия
Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло до 14
Авто
Продажи машин в Петербурге упали на 3% за 2019 год
Падение продаж легковых машин может спровоцировать падение авторынка на 4%. Объем продаж легковых автомобилей за 10 месяцев 2019 года составил почти 139 тысяч, что на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров с экипажем потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Fokker-100.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России в танцах на льду
Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото проходящего в Красноярске чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду.
Политика
В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту
Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
Происшествия
Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео
Общество
Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Марком Захаровым
РИА Новости / Владимир Астапкович Народную артистку СССР, худрука театра "Современник" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой знаменитого режиссера Марка Захарова.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Политика
Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу
Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Украины Романа Трубу.
Футбол
Умер бывший игрок «Вольфсбурга» Сергей Каримов
Скончался бывший защитник «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Сергей Каримов. Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Экономика
Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия в России
Лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за уходящее десятилетие стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, сообщает 27 декабря Forbes.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января
Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Религия
В РПЦ изменили правила крещения детей
В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
Футбол
Неймар опубликовал фото с Месси и Суаресом
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар в своём инстаграме опубликовал совместную фотографию со своими бывшими одноклубниками – форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
Экономика
За 5 лет РусГидро планирует ввести 640 МВт новой мощности
В период с 2020 по 2024 год Группа РусГидро планирует ввод в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань, завершение 1-го этапа строительства двух одноцепных высоковольтных линий 110 кВ Певек-Билибино, завершение строительства Усть-Среднеканской ГЭС, а также малых гидростанций: Барсучковской, Верхнебалкарской, Красногорской ГЭС-1 и ГЭС-2 и др.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Происшествия
В Новосибирске в мороз кондуктор высадил из автобуса 10-летнюю девочку
Морозным вечером 25 декабря кондуктор высадил 10-летнюю девочку в промзоне Новосибирска.
Энергетика
Новак: РФ может выйти из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ это не вечный процесс.
Общество
Песков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о высоких тратах Москвы на празднование Нового года и украшения города, отметил, что столица пропорционально очень много зарабатывает.
Баскетбол
ЦСКА в Калининграде одержал тяжёлую победу над «Миланом»
Московский ЦСКА в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который проходил в Калининграде, одержал тяжёлую победу над итальянским «Миланом».
Игры
Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей
Происшествия
Пассажир рассказал об инциденте с самолетом в Шереметьево
Пассажир самолета авиакомпании "Аэрофлот", выкатившегося на грунт в московском аэропорту Шереметьево, рассказал телеканалу "360" о случившемся.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Общество
Песков опроверг версию о теракте в Магнитогорске год назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
Общество
Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака
Авто
На продажу выставили русский Tesla Cybertruck
Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.