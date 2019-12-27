Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что включение санкций против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США является вмешательством в дела европейского бизнеса.

Лавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2»

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