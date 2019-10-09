Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции отметил непоследовательный и противоречивый характер действий США в Сирии. По его словам, они отражают недоговороспособность Вашингтона.

Лавров увидел в действиях США в Сирии недоговороспособность Вашингтона

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