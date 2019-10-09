Политика
RT на русскомЛавров увидел в действиях США в Сирии недоговороспособность Вашингтона
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции отметил непоследовательный и противоречивый характер действий США в Сирии. По его словам, они отражают недоговороспособность Вашингтона.
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Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК 04:24
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.
Известия вчера в 07:09
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Политика
Голландские депутаты согласились изучить роль Украины в гибели MH17
Депутаты парламента Нидерландов проголосовали за требование к правительству страны расследовать действия Украины в связи с крушением в 2014 году малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
РБК вчера в 17:02
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Lenta.ru 06:17
Шоу-бизнес
Заворотнюк продолжает бороться с раком в клинике для тяжелобольных
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которую на прошлой неделе выписали из московской клиники, где она проходила лечение от онкологического заболевания, перевели в другую частную клинику.
REGNUM 04:26
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Гаджеты
«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
Коммерсантъ 05:38
Политика
Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР
Все командировки депутатов Госдумы в США отменяются до тех пор, пока Вашингтон не объяснит ситуацию с допросом сотрудниками ФБР члена нижней палаты парламента РФ Инги Юмашевой и не принесет за нее извинения, сообщила советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.
Газета.Ru 06:36
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь с РБК. Она рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо, но не раскрыла свои дальнейшие планы.
Москва 24 03:53
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Вокруг ТВ 07 октября в 06:38
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Космос
На границах Солнечной системы повышается давление: Солнце взаимодействует с окружающей средой
Экология Регионов 04:03
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Экономика
Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Известия вчера в 18:03
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
BFM.ru вчера в 12:36
Происшествия
В Москве российский теннисист Михаил Бирюков покончил с собой
В информационном агентстве «КП», сославшемся на собственные источники, заявили, что Михаил Бирюков, теннисист из РФ, покончил жизнь самоубийством.
Discover24 02:17
Армия и оружие
На учениях в Ленобласти показали применение комплекса «Палантин-К»
Online47.ru вчера в 16:58
Армия и оружие
США планируют провести в Европе масштабные военные учения
VSE42.RU 07 октября в 08:43
Происшествия
В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
Девятилетнего жителя Иллинойса обвинили в пяти убийствах и трех поджогах (в том числе с отягчающими обстоятельствами), сообщил в интервью журналу Peoria Journal Star прокурор штата Грег Мингер.
РИА Новости 05:10
Единоборства
Федор Емельяненко проведет три боя во время прощального турне
Последний Император проведет прощальное турне из трех поединков, после чего завершит карьеру.
Pravda.Ru 06:18
Авто
Skoda опубликовала первое изображение нового Skoda Rapid
Skoda Auto распространила скетч своего нового лифтбека Rapid для российского рынка и сообщила, когда ожидать дебюта.
SpeedMe 04:11
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 07 октября в 14:52