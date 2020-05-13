Коронавирус
Lenta.ruЛавров увидел желание США использовать пандемию для своего миропорядка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров увидел желание США навязать свой миропорядок во время пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 10:39, Ашберн
Экономика
США предсказали России рекордный урожай
Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
Общество
В России перенесли сроки проведения ЕГЭ
Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 09:16
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 08:40
Общество
Минкомсвязь сообщила о стабилизации работы портала госуслуг
Минкомсвязь увеличила мощности портала госуслуг после рекордного увеличения нагрузки на него из-за запуска сервиса по оформлению выплат 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет.
Коммерсантъ 10:07
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Интерфакс 07:26
Наука
Мужчины заражаются коронавирусом чаще женщин из-за легочного фермента
Ученые выяснили, что у мужчин концентрация АПФ2 была выше, чем у женщин, передает РИА Новости.
iReactor 11 мая в 01:16
Общество
Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки
С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах.
Знамя труда (Альметьевск) 09:07
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Здоровье
В Оренбургской области выявили 1243 случая коронавируса
В область за сутки на поездах приехали 476 человек, 172 прилетели, еще 75 человек въехали в регион на автомобиле.
Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 07:47
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Политика
На Украине захотели создать СП «Антонов» и Boeing
Украина надеется достичь договоренностей по созданию совместного предприятия между компанией «Антонов» и американской корпорацией Boeing, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.
Rambler News Service 09:53
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
Общество
Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Футбол
Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Шоу-бизнес
Мадонна поделилась селфи в белье после слухов о пластике ягодиц
Американская певица Мадонна поделилась откровенными селфи в нижнем белье после распространившихся в СМИ слухов о пластике ягодиц.
Lenta.ru 09:39
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
Общество
ВЦИОМ: россияне одобряют предложенные Путиным меры поддержки
11 мая, как сообщал «Рамблер», в ходе совещания с главами регионов Путин объявил о завершении с 12 мая нерабочего режима, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции и о дополнительных выплатах для семей с детьми, а также предложил новые меры поддержки бизнеса.
Рамблер 08:01
Кино
Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино
Газета.Ru 10:09
Происшествия
В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие
Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
Коммерсантъ вчера в 23:05
Происшествия
Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП
Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
Газета.Ru 07:49
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Происшествия
В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции
Полиция Красноярска составила административные протоколы о нарушении режима самоизоляции в отношении двух девушек, ставших жертвами изнасилования.
Российская газета 06:06
Наука
Объяснен самый распространенный симптом коронавируса
По некоторым данным, потеря обоняния — самый распространенный симптом заражения коронавирусом, который может проявляться при отсутствии жара и кашля.
Lenta.ru 06:36
Здоровье
Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса
Глава фонда подчеркнул, что препарат можно применять только по назначению и под наблюдением врача, кроме того, он противопоказан во время беременности.
РИА Новости 09:36
Общество
Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»
Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
REGNUM 06:04
Общество
Кабмин утвердил дополнительные выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
Национальная служба новостей вчера в 02:14
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08