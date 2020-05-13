Министр иностранных дел России Сергей Лавров увидел желание США навязать свой миропорядок во время пандемии коронавируса.

Лавров увидел желание США использовать пандемию для своего миропорядка

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