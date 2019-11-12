Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году. «Мы решим проблему, не волнуйтесь», — сказал в шутку Лавров, отвечая на вопрос, готовится ли Россия к выборам в США в 2020 году.

Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США

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