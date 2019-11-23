Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
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Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

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Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алёна Косторная заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
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В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту

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Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
Общество

Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России

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Авто

Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Автоновости дня вчера в 00:38
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru вчера в 10:59
Общество

МЧС предложило ограничить привлечение спасателей к ответственности

МЧС разработало документ, который закрепляет в законодательстве понятие «оправданный риск» и ограничивает привлечение к ответственности руководителей спасательных подразделений в случае гибели граждан.
РБК вчера в 22:56
Происшествия

В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
ТАСС 00:36
Политика

Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма

Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
РИА Новости вчера в 14:34
Космос

Астероид размером с челябинский метеорит летит к Земле

На Землю летит неизвестный астероид, который по размеру сопоставим с челябинским метеоритом, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александра Блошенко.
Псковское агентство информации вчера в 15:00
Происшествия

На пожаре в Хакасии погибли двое детей и взрослый мужчина

При пожаре в селе Бельтырское Аскизского района в Хакасии погибли двое детей и мужчина.
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В аэропорту Львова самолёт выкатился за пределы взлётной полосы

RT на русском 04:19
Общество

В ЦФО намерены установить систему контроля за движением автомобилей

RT на русском 01:54
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
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Армия и оружие

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Известия вчера в 19:42
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Газета.Ru вчера в 08:57
Политика

Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.
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Футбол

Чалов зимой может перейти в «Челси»

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
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Политика

Депутат Госдумы предложил отправить Украине «посылочку из унитазов»

Толстой отметил, что на кораблях «никто ничего не брал», однако в случае необходимости в России могут собрать украинским коллегам «какую-нибудь посылочку из унитазов».
Известия 02:10
Происшествия

В центре Калининграда пассажирский автобус въехал в торговый павильон

В центре Калининграда, у Центрального рынка, пассажирский автобус протаранил ограждение, вылетел на тротуар и врезался в цветочный павильон.
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Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес

Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
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Рублев сыграет с Краиновичем, Хачанов — с Джоковичем

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«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси», Малкин сделал голевую передачу

«Питтсбург» дома обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Дэвилз» проиграл вторую встречу кряду.
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Футбол

Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»

Soccer.ru вчера в 12:46
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Ламбьель рассказал, как начал работать с фигуристом Уно

Тренер по фигурному катанию Стефан Ламбьель рассказал, как начал сотрудничество с серебряным призёром Олимпийских игр Сёмой Уно.
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Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов»

ODDS.ru вчера в 13:25
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