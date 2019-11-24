Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН

Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось
Об этом говорится
 в воскресенье, 24 ноября, в комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи со 100-летием со дня рождения Трояновского.
Известиявчера в 17:45

Подробнее о событии

Лавров рассказал историю мема в ООН

Телеканал 360°04:00

О ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата рассказал Лавров

Газета.Ru04:43

Лавров вспомнил первый советский мем в ООН

Lenta.ru04:16

Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

RT на русском04:02

Лавров вспомнил о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

РБК05:18

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН

РИА Новости03:20

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Известиявчера в 17:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Lenta.ru вчера в 18:01
Политика

The Economist показал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
РИА Новости 01:15
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Bimru.ru вчера в 01:25
Космос

Ученые оценили шансы найти обитаемые миры в системе Альфа Центавра

Астрофизики смоделировали орбитальные параметры экзопланет в ближайшей к нам звездной системе Альфа Центавра AB, и выяснили, что вряд ли эти планеты будут обитаемыми.
РИА Новости 21 ноября в 07:28
Политика

Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах

Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Ведомости вчера в 07:30
Политика

В Китае назвали мошенником попросившего убежища в Австралии «шпиона»

Как сообщило издание The Age 23 ноября, «китайский шпион» Ван «Уилльям» Лицян попросил политического убежища у властей Австралии.
Известия 06:10
Теннис

Матч Федерера и Зверева в Мехико установил новый рекорд посещаемости

В Мехико на крупнейшей арене для корриды состоялся выставочный матча Роджера Федерера и Александра Зверева.
GoTennis.ru 02:38
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Футбол

Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Евро-футбол.ру вчера в 11:29
Происшествия

Мэра Тулуна выписали из больницы после ДТП

Мэр Тулуна находился за рулём автомобиля, который врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате ДТП погибла жена чиновника.
Говорит Москва вчера в 22:59
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 22 ноября в 06:58
Происшествия

Мужчина умер в мучениях после того, как его лизнула собака

Московский Комсомолец 04:16
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Анна Семенович прокомментировала новый роман Дмитрия Шепелева

Певица Анна Семенович прокомментировала новые отношения бывшего гражданского мужа ныне покойной Жанны Фриске Дмитрия Шепелева.
Bimru.ru 02:36
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Музыка

Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт

OAnews 22 ноября в 10:54
Теннис

Сборная России по теннису проиграла канадцам в полуфинале Кубка Дэвиса

ТАСС Спорт вчера в 11:23
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
ТАСС 05:47
Здоровье

Названы снижающие тестостерон продукты

Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Профиль вчера в 03:12
Футбол

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»

RT на русском 05:03
Происшествия

Данные кандидатов на работу в Уральском банке нашли на улице

Полиция начала проверку по факту обнаружения документов из Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), которые нашли на одной из улиц Екатеринбурга.
РБК 03:26
Единоборства

Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Коммерсантъ 03:45
Авто

Обновленная Нива перестанет быть Chevrolet

Обновленная Нива уже была представлена ранее.
Похвистнево-Информ 05:25
Происшествия

AFP: не менее шести человек погибли в авиакатастрофе в ДР Конго

ТАСС 04:31
Экономика

С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии

Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Lenta.ru 21 ноября в 07:24
Музыка

Лобода снялась в новом клипе фронтмена Rammstein

Российско-украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Газета Кемерова 04:35
Происшествия

В Абхазии убиты два криминальных авторитета

В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Вести.Ru 22 ноября в 14:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Трояновский
Дипломат
Видный советский дипломат. Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бертран Рассел
Британский философ
Британский философ, логик, математик и общественный деятель. Известен своими работами в защиту пацифизма, атеизма, а также либерализма и левых политических течений, и внёс неоценимый вклад в математическую логику, историю философии и теорию познания. Менее известны его труды по эстетике, педагогике и социологии. Рассел считается одним из основателей английского неореализма, а также неопозитивизма.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное