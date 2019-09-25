Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договорённостями. Главное, что президент Украины это сказал.

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал журналистам на Генассамблее ООН, что провел 25 сентября встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом министр уточнил, что это были не переговоры, а именно беседа.

Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе

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