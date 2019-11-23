Политика

Lenta.ruLenta.ruЛавров встретился с будущим послом США в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС. По словам российского министра, они обсудили пути решения многочисленных проблем, которые существуют в двустороннем диалоге.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Лавров сообщил подробности встречи с будущим послом США в России

РБКвчера в 23:48

Лавров обсудил с Салливаном проблемы отношений между странами

Известиявчера в 23:24

Россия передала Японии перечень озабоченностей из-за военного союза с США

Коммерсантъвчера в 23:48

Лавров встретился с главой МИД КНР в Нагое

RT на русскомвчера в 22:54

Лавров обсудил с Салливаном способы решения проблем в отношениях РФ и США

Интерфаксвчера в 23:32

Лавров назвал G20 оптимальным форматом для обсуждения вызовов в мировой экономике

ТАССвчера в 23:49

Россия передала Японии список озабоченностей из-за ее альянса с США

РИА Новостивчера в 23:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Спорт

World Athletics приостановила возвращение ВФЛА

Говорит Москва вчера в 13:42
Космос

«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида

РИА Новости вчера в 14:03
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Хакасии

Пожар в частном доме в Аскизском районе Хакасии привел к гибели 42-летнего мужчины и двоих детей, сообщается в субботу на сайте регионального ГУ МЧС.
ТАСС вчера в 23:32
Политика

Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
РБК вчера в 21:25
Общество

Китайский журналист рассказал о причинах старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
РИА Новости вчера в 18:45
Музыка

Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»

Gazeta.SPb вчера в 00:32
Общество

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

REGNUM вчера в 20:13
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Футбол

Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ

RT на русском вчера в 13:30
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Авто

Раскрыт салон обновленной Lada 4x4

В Сети появилась фотография интерьера рестайлинговой Lada 4x4. Внедорожник обзавелся модернизированной приборной панелью и новыми креслами.
Motor 21 ноября в 03:34
Хоккей

Заварухин: «У „Сибири“ сейчас тяжелое время, команда потеряла нити игры»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:4).
Sport24.ru вчера в 10:46
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости вчера в 11:18
Кино

Дэйзи Ридли описала грядущий эпизод «Звездных войн» четырьмя словами

Недавно актриса Дэйзи Ридли, сыгравшая джедая Рей, рассказала, каким получился финал всеми любимой саги.
Киноафиша России 21 ноября в 09:39
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Происшествия

Зоозащитница напала на женщину в церкви в США

В церкви в американском штате Огайо зоозащитница Мередит Лоуэлл напала на женщину, которая носила одежду с мехом, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 21:24
Космос

Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел

На Марсе есть пчелы и змеи, уверен американский энтомолог Уильям Ромозер - он установил это по фотографиям марсоходов.
Газета.Ru 20 ноября в 03:32
Авто

Названы основные ошибки при сезонной смене колес

Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
РИА Новости вчера в 20:06
Шоу-бизнес

63-летняя Наталья Андрейченко сильно постарела

Когда-то Наталья Андрейченко слыла первой красавицей советского кино.
Комсомольская правда вчера в 10:38
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Взгляд.ру вчера в 04:32
Общество

Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом

В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
REGNUM вчера в 15:14
Теннис

Россия обыграла Сербию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

ODDS.ru вчера в 10:22
Здоровье

Сотрудники «скорой» в Челябинской области готовятся к забастовке

Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.
Челябинск Сегодня 21 ноября в 09:32
Музыка

Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт

OAnews вчера в 10:54
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Происшествия

Пожар в жилом доме в Свердловской области ликвидирован

REGNUM вчера в 20:59
Политика

МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
RT на русском вчера в 15:16
Армия и оружие

Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями

Rusvesna.su вчера в 15:36
Политика

ФБК обжалует отказ суда принять его иск к Путину

Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей.
ЗакC.Ру вчера в 11:22
Экономика

Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
RT на русском вчера в 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное