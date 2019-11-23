Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС. По словам российского министра, они обсудили пути решения многочисленных проблем, которые существуют в двустороннем диалоге.

Лавров встретился с будущим послом США в России

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