Политика
Lenta.ruЛавров встретился с будущим послом США в России
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС. По словам российского министра, они обсудили пути решения многочисленных проблем, которые существуют в двустороннем диалоге.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Спорт
World Athletics приостановила возвращение ВФЛА
Космос
«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Хакасии
Пожар в частном доме в Аскизском районе Хакасии привел к гибели 42-летнего мужчины и двоих детей, сообщается в субботу на сайте регионального ГУ МЧС.
Политика
Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
Общество
Китайский журналист рассказал о причинах старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
Музыка
Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Футбол
Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Авто
Раскрыт салон обновленной Lada 4x4
В Сети появилась фотография интерьера рестайлинговой Lada 4x4. Внедорожник обзавелся модернизированной приборной панелью и новыми креслами.
Хоккей
Заварухин: «У „Сибири“ сейчас тяжелое время, команда потеряла нити игры»
Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:4).
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Кино
Дэйзи Ридли описала грядущий эпизод «Звездных войн» четырьмя словами
Недавно актриса Дэйзи Ридли, сыгравшая джедая Рей, рассказала, каким получился финал всеми любимой саги.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Происшествия
Зоозащитница напала на женщину в церкви в США
В церкви в американском штате Огайо зоозащитница Мередит Лоуэлл напала на женщину, которая носила одежду с мехом, сообщают СМИ.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел
На Марсе есть пчелы и змеи, уверен американский энтомолог Уильям Ромозер - он установил это по фотографиям марсоходов.
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене колес
Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Шоу-бизнес
63-летняя Наталья Андрейченко сильно постарела
Когда-то Наталья Андрейченко слыла первой красавицей советского кино.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом
В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Теннис
Россия обыграла Сербию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Здоровье
Сотрудники «скорой» в Челябинской области готовятся к забастовке
Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.
Музыка
Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Происшествия
Пожар в жилом доме в Свердловской области ликвидирован
Политика
МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
Армия и оружие
Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями
Политика
ФБК обжалует отказ суда принять его иск к Путину
Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей.
Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.