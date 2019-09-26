Политика
Rambler News ServiceЛавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 22:17, Вашингтон
Наука
Японцы первыми пересадили человеку роговицу из перепрограммированных стволовых клеток
Сотрудники Осакского университета впервые в мире провели человеку пересадку роговицы, основу которой составили потомки индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК), а не биоматериал погибших доноров, сообщает журнал Nature.
N+1 23 сентября в 20:01
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Космос
Новый спутник позволит понять, как Земля нагревается
Rusargument 24 сентября в 18:20
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС 21:00
Технологии
Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»
Гендиректором компании значится Исмаилов Рашид Рустам Оглы — ФИО и ИНН полностью совпадают с данными бывшего замминистра связи и экс-главы Nokia в России.
РБК 12:22
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Спорт
Глава РУСАДА заявил, что его системно дискредитируют
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что на него оказывается систематическое давление со стороны отечественных спортивных деятелей.
RT на русском 03:44
Политика
Столтенберг сообщил о разговоре с Зеленским о вступлении в НАТО
Позиция НАТО по вопросу о сроках включения Украины в состав Североатлантического альянса не изменилась.
Российская газета 21:38
Общество
Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52
Политика
Лукашенко заявил, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт навсегда
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия вряд ли вернет Крым Украине.
Интерфакс 05:38
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Армия и оружие
Российские истребители 20 раз за неделю поднимались на перехват
Российские истребители в течение недели 20 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ.
Телеканал 360° 19:26
Общество
В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах
МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM 21:14
Общество
Пользователи Twitter не смогли решить задачу из детского учебника
Пользователи сети микроблогов Twitter не смогли справиться с детской задачкой из учебника по английскому языку.
Народные новости 17:09
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Происшествия
Усыновившая детей гей-пара из Москвы запросила убежище в США
Однополая пара из России попросила убежище в США, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Оленичева.
Газета.Ru 09:47
Культура
Делегация итальянских художников прибыла в Крым
В Крым с культурной миссией прибыла делегация из Италии, в которую входят художники и представители общественности, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя русско-итальянского фестиваля "Лигурийские сезоны на крымском побережье" Владимира Диханова.
Московский Комсомолец 16:41
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru 21:36
Наука
В чайных пакетиках нашли миллиарды частиц пластика
Ученые заявили, что чайные пакетики являются одним из главных источников полимерных частиц, которые через сточные воды попадает в Мировой океан.
МедиаПоток 03:41
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС 18:04
Футбол
Хохлов отсутствовал на тренировке «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов отсутствовал на тренировке команды.
Нева Спорт 16:58
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предложил проводить заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН по вопросам разоружения за пределами США.
Lenta.ru 17:41
Экономика
X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»
Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.
Известия 06:25