Политика
Газета.RuЛавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости". Уточняется, что встреча прошла при содействии Швейцарии.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:04, Вашингтон
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Политика
Захарова назвала речь Зеленского в ООН «пропагандистской мишурой»
В МИД РФ прокомментировали выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН, назвав его "пропагандистской мишурой".
Российская газета вчера в 23:25
Экономика
X5 закроет 20 гипермаркетов «Карусель» в арендованных помещениях
К 2021 году 34 гипермаркета (8 арендованных и 26 собственных) будут трансформированы в "Перекрестки" и переданы в управление этой сети.
Интерфакс 05:17
Общество
Шнуров в стихах раскритиковал запрет курения на балконах
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал нецензурное стихотворение о запрете на курение на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября 2019 года.
Lenta.ru 14:37
Политика
Лавров поддержал возобновление прямого авиасообщения с Грузией
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией стало бы правильным решением, поскольку большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность антироссийских провокаций.
Профиль вчера в 16:22
Кино
Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Стоит отметить, что «Игра престолов» завоевала четвертую в своей истории «Эмми» как лучший драматический сериал – рекордное число побед в самой престижной номинации премии.
RuNews24.ru 23 сентября в 04:13
Происшествия
Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством
55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.
Вести.Ru 11:30
Космос
Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне
ГЛАС.RU 24 сентября в 10:07
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Activision и Infinity Ward выпустили сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Cyber.sports.ru вчера в 01:50
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Футбол
Степаненко может сменить «Шахтер» на «Кристал Пэлас»
Лондонцы дважды хотели приобрести Степаненко, но в первый раз клубам не хватило времени, а во второй Кристал Пэлас не устроила цена за футболиста.
Советский спорт 13:36
Кино
Киану Ривз оценил сценарий новой «Матрицы»
Экономика сегодня 13:14
Политика
МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru 11:36
Происшествия
Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу
Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 14:09
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk 04:05
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания вчера в 06:01
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43
Религия
В РПЦ отреагировали на предложение легализовать многоженство в России
Lenta.ru вчера в 13:02
Гаджеты
IPhone 12 будет похож на iPhone 4
В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
Вести.Хайтек вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Политика
Опубликован текст жалобы разведчика на Трампа
Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал текст жалобы разведчика на американского лидера Дональда Трампа.
Газета.Ru 09:22
Наука
Сладкая жизнь
Шоколад — одно из самых популярных лакомств людей по всему миру: спасибо индейцам майя и ацтекам, которым полюбился горький ароматный напиток из какао-бобов, конкистадорам, которых он также привлек, а в особенности спасибо — голландскому химику Конраду ван Гутену, который в начале XIX века запатентовал дешевый способ выжимки какао-масла из бобов.
N+1 13:34
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Здоровье
Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар
В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом.
ТВ Центр 11:29
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
Вести.Ru вчера в 15:52
Политика
Сенцов назвал Россию более комфортной для крымчан
Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов считает, что жители Крыма всегда были ориентированы на Россию.
Lenta.ru вчера в 10:06