РИА НовостиЛавров встретился с главой МИД Британии на фоне новых обвинений по делу СкрипалейМинистр иностранных дел России Сергей Лавров впервые встретился с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс.РИА НовостиБеседа состоялась на полях Генассамблеи ООН.ИнтерфаксМинистры отметили, что рады возможности провести беседу.ТАССДалее встреча продолжилась в закрытом режиме.ТАССЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНRT на русскомREGNUMПодробнее о событииЛавров в Нью-Йорке встретился с новой главой МИД БританииКомсомольская правда21:00Лавров провел первую встречу с новой главой британского МИДТАСС20:23Лавров встретился с главой МИД ВеликобританииИнтерфакс20:28Лавров встретился с главой МИД Британии на фоне новых обвинений по делу СкрипалейРИА Новости20:27Лавров впервые встретился с новой главой МИД БританииГазета.Ru20:32Глава МИД РФ впервые встретился с новым руководителем МИД БританииREGNUM20:08Новый глава МИД Британии провёл встречу с ЛавровымRT на русском20:04Показать ещёОценить5Поделиться