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Лавров встретился с главой МИД Британии на фоне новых обвинений по делу Скрипалей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые встретился с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс.
РИА Новости
Беседа состоялась на полях Генассамблеи ООН.
Интерфакс
Министры отметили, что рады возможности провести беседу.
ТАСС
Далее встреча продолжилась в закрытом режиме.
ТАСС

Подробнее о событии

Лавров в Нью-Йорке встретился с новой главой МИД Британии
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