Политика
Политика СегодняЛавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу. Каракас станет последним пунктом в рамках делового турне по странам Латинской Америки. В последний раз Лавров посещал Венесуэлу в 2011 году, отмечает ТАСС.
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Экономика
Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна решила сменить имидж
Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Шоу-бизнес
Валерий Гаркалин госпитализирован
Культура
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют детали диагноза дочери Любови Успенской
Любовь Успенская утверждает, что её дочь страдает от психологических расстройств.
Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.
Футбол
Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира
Нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии французской спортивной газеты L’Équipe.
Экономика
В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Футбол
Гол Мхитаряна не спас «Рому» от поражения в матче с «Болоньей»
Футболисты «Ромы» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии уступили «Болонии».
Футбол
Смолов сравнил переход в «Сельту» с сериалом
На следующий день все документы были подписаны. По мнению Смолова, трансфер в «Сельту» похож на сюжет сериала.
Хоккей
Сборная России U18 уступила США на Турнире пяти наций
Российские юниоры (игроки не старше 18 лет) провели очередной матч на Турнире пяти наций, который проходит в Чехии.
Политика
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы
С 2018 года Гордеев был в правительстве вице-премьером, который курировал сельское хозяйство.
Происшествия
Частный вертолёт разбился в Татарстане
Вертолёт Bell 406 упал в районе города Лиашево в Татарстане. Он принадлежит компании «Восток Транс».
Политика
Александр Козлов назначен замминистра строительства и ЖКХ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 6%
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, говорится в заявлении регулятора.
Наука
Красный свет ускорил регенерацию тканей у червей
Опыты с плоскими червями-планариями помогли российским биологам доказать, что процессы регенерации различных тканей можно ускорить при помощи красного света.
Кино
В Сети появились кадры со съемок четвертой «Матрицы»
В Сети уже появились кадры со съемок четвертой части «Матрицы», которая, по слухам, появится на экранах в мае будущего года.
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Армия и оружие
В ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика
Посол заявил об отсутствии оттепели в отношениях России и Британии
Посол России в Великобритании Андрей Келин в настоящее время не видит признаков наступления оттепели в отношениях Москвы и Лондона.
Футбол
Моуринью кардинально изменил причёску
Наука
Завершена масштабная генетическая перепись раковых опухолей
Как сообщает ToDay News Ufa, консорциум генетиков Pan-Cancer, объединивший более 1,3 тыс. ученых из разных стран, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, которые относятся к 38 видам рака.
Армия и оружие
Турция перебросила танки в Сирию
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Армия и оружие
Пассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР
Технологии
Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным
По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.