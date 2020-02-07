Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу. Каракас станет последним пунктом в рамках делового турне по странам Латинской Америки. В последний раз Лавров посещал Венесуэлу в 2011 году, отмечает ТАСС.

Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу

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