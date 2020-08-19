Лавров: РФ встревожена попытками внешнего вмешательства в события в Беларуси
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве обеспокоены попытками внешних сил воспользоваться ситуацией в Беларуси для навязывания своих порядков.В источнике
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Лавров уверен, что заявления стран ЕС о Минске носят геополитический характер
Московский Комсомолец06:20