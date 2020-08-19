Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Российская газета
Российская газета

Лавров: РФ встревожена попытками внешнего вмешательства в события в Беларуси

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве обеспокоены попытками внешних сил воспользоваться ситуацией в Беларуси для навязывания своих порядков.В источнике
Подробнее о событии
ТВ Центр

Лавров: президентские выборы в Белоруссии не были идеальными

ТВ Центр06:40
Российская газета

Лавров: РФ встревожена попытками внешнего вмешательства в события в Беларуси

Российская газета06:40
Московский Комсомолец

Лавров уверен, что заявления стран ЕС о Минске носят геополитический характер

Московский Комсомолец06:20
Комсомольская правда

Лавров прокомментировал протесты в Беларуси

Комсомольская правда06:34
Газета.Ru

Лавров указал на геополитический характер заявлений стран ЕС о ситуации в Белоруссии

Газета.Ru06:34
ФАН

Лавров заявил, что белорусам навязывают логику «с западом или с Россией»

ФАН06:34
Piter.tv

Лавров заявил, что выборы президента Белоруссии не были идеальными

Piter.tv06:36

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
REGNUM05:56
858

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ
Газета.Ruвчера в 09:22
13

В кабмине поддержали ряд инфраструктурных проектов в Хабаровском крае

Мишустин обсудил с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым реализацию в регионе инфраструктурных проектов, социальную защиту населения и другие вопросы.
Парламентская газетавчера в 03:53
161

Александр Овечкин поздравил старшего сына с днём рождения

18-го августа Серёже Овечкину исполнилось два года В Instagram-аккаунте известного хоккеиста появился нежный пост с каруселью фотографий из жизни его старшего сына, который отмечает сегодня день рождения.
Inc-news.ruвчера в 16:13
3

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
729

Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
31

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
204