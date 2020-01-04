Политика
Евразия DailyЛавров выразил Ирану соболезнования в связи с гибелью Сулеймани
Как сообщает пресс-служба МИД России, одной из главных тем этой беседы стало убийство в Багдаде главы элитного иранского подразделения генерала Касема Сулеймани. Глава российского МИДа выразил свои соболезнования своему иранскому коллеге в связи с произошедшим.
Читать в источнике
с чего всё началось
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:30, Ашберн
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Армия и оружие
Иракское ополчение попросило военных держаться подальше от баз США
«Силы безопасности должны держаться подальше от американских баз на расстоянии не менее тысячи метров начиная с вечера воскресенья [5 января]», — заявил представитель группировки «Катаиб Хезболлах».
Происшествия
Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»
История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Хоккей
Овечкин набрал 40-е очко в сезоне
Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей и набрал 40-е в сезоне очко (24 шайбы и 16 передач).
Наука
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Происшествия
На Ставрополье при пожаре погибли четыре человека
"По уточненным данным, четыре человека погибли, из них один ребенок", - уточнили в ГУ МЧС.
Шоу-бизнес
Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками
Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Хоккей
Швеция — Россия: лучший бомбардир шведов Хёгландер получил «5+20»
Лучший бомбардир (5+5) сборной Швеции Нильс Хёгландер получил удаление «5+20» в первом периоде полуфинального матча МЧМ-2020 с командой России.
Политика
Тысячи людей собрались в Багдаде почтить память Касема Сулеймани
Происшествия
Нападением под Парижем занялась антитеррористическая прокуратура
Национальная прокуратура по делам о терроризме Франции (PNAT) в субботу присоединилась к расследованию произошедшего накануне нападения на прохожих в парижском пригороде Вильжюиф, в результате которого погиб один человек.
Армия и оружие
Американский куратор рассказал, какое оружие предоставят Украине в этом году
Американский куратор уточнил, что Конгресс США уже дал добро на конкретные системы вооружения.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Армия и оружие
Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе
В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Авто
Что нужно знать в 2020 году каждому, у кого есть автомобиль
В 2020 году российских автомобилистов ждет множество изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалоне у дилера.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на российском рынке в 2020 году.
Спорт
В Госдуме высказались о размере ежегодного взноса России для WADA
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал информацию о ежегодном обязательном взносе России для Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Гаджеты
Принято обозначение Wi-Fi 6E
Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.
Политика
Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США
Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Украинский раскольник Епифаний заявил о претензиях на Почаевскую Лавру
Ранее раскольники «ПЦУ» захватили храм канонической УПЦ на западной Украине.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Происшествия
СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье
Следователи Приморского края начали проверку после сообщений СМИ о пострадавших в поселке Заводской несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Общество
На Канаду надвигается мощный снежный шторм
Мощный снежный шторм надвигается на атлантические канадские провинции.
Энергетика
Возобновились поставки нефти на белорусские НПЗ
Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Общество
Правительство утвердило план адаптации к изменению климата
Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.