с чего всё началось

Как сообщает пресс-служба МИД России, одной из главных тем этой беседы стало убийство в Багдаде главы элитного иранского подразделения генерала Касема Сулеймани. Глава российского МИДа выразил свои соболезнования своему иранскому коллеге в связи с произошедшим.

Лавров выразил Ирану соболезнования в связи с гибелью Сулеймани

Хоккей Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.

Хоккей Овечкин набрал 40-е очко в сезоне Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей и набрал 40-е в сезоне очко (24 шайбы и 16 передач).

Общество Брачный возраст в России может быть скорректирован Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".

Происшествия Нападением под Парижем занялась антитеррористическая прокуратура Национальная прокуратура по делам о терроризме Франции (PNAT) в субботу присоединилась к расследованию произошедшего накануне нападения на прохожих в парижском пригороде Вильжюиф, в результате которого погиб один человек.

Политика В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.

Спорт В Госдуме высказались о размере ежегодного взноса России для WADA Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал информацию о ежегодном обязательном взносе России для Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Гаджеты Принято обозначение Wi-Fi 6E Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.