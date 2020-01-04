Политика

Евразия DailyЕвразия DailyЛавров выразил Ирану соболезнования в связи с гибелью Сулеймани

Как сообщает пресс-служба МИД России, одной из главных тем этой беседы стало убийство в Багдаде главы элитного иранского подразделения генерала Касема Сулеймани. Глава российского МИДа выразил свои соболезнования своему иранскому коллеге в связи с произошедшим.
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 российского внешнеполитического ведомства указывается, что оба министра согласились с тем, что действия США «являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке».
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Касем Сулеймани
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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