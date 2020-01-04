с чего всё началось

Как сообщает пресс-служба МИД России, одной из главных тем этой беседы стало убийство в Багдаде главы элитного иранского подразделения генерала Касема Сулеймани. Глава российского МИДа выразил свои соболезнования своему иранскому коллеге в связи с произошедшим.

Лавров выразил Ирану соболезнования в связи с гибелью Сулеймани

Происшествия Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.

Армия и оружие Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иранских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.

Хоккей Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира Сборная России вышла в финал молодежного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Чехии.

Политика Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Над иранской мечетью подняли красный флаг мести Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

Шоу-бизнес Камерон Диаз впервые стала мамой Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.

Политика СМИ сообщили, что Трамп принял решение по Сулеймани за несколько минут Американская газета The New York Times со ссылкой сразу на несколько источников сообщила, что президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани всего за несколько минут.

Хоккей Третьяк: «В таких матчах рождаются чемпионы!» Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от победы сборной России над Швецией (5:4) в полуфинале молодежного чемпионата мира в Чехии.

Политика В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.

Политика Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.

Автоспорт Врач рассказал, что Шумахер мало напоминает себя прежнего Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, шесть лет назад перенесший тяжелую травму головы, в настоящее время мало напоминает себя прежнего, считает нейрохирург Никола Аччарри.