Политика
Евразия DailyЛавров выразил Ирану соболезнования в связи с гибелью Сулеймани
Как сообщает пресс-служба МИД России, одной из главных тем этой беседы стало убийство в Багдаде главы элитного иранского подразделения генерала Касема Сулеймани. Глава российского МИДа выразил свои соболезнования своему иранскому коллеге в связи с произошедшим.
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Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Происшествия
Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила
В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Политика
Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Экономика
Вячеслав Володин рассказал о помощи инвесторам на миллиард рублей
Именитый земляк напомнил, что долг Саратовской области составляет порядка 23-24 миллиардов рублей.
Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иранских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Футбол
«Брайтон» и «Астон Вилла» вылетели из Кубка Англии
Астон Вилла и Брайтон стали первыми клубами АПЛ, которые вылетели из нынешнего розыгрыша Кубка Англии.
Армия и оружие
В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях
Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Футбол
Нападающий «Витесса» Рой Беренс: Слуцкий отобрал у меня год футбола
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Энергетика
Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене
«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Хоккей
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира
Сборная России вышла в финал молодежного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Чехии.
Политика
Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США
Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Культура
Президент Туркменистана поработал диджеем на новогоднем корпоративе
Политика
Над иранской мечетью подняли красный флаг мести
Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Камерон Диаз впервые стала мамой
Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.
Политика
СМИ сообщили, что Трамп принял решение по Сулеймани за несколько минут
Американская газета The New York Times со ссылкой сразу на несколько источников сообщила, что президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани всего за несколько минут.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Хоккей
Третьяк: «В таких матчах рождаются чемпионы!»
Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от победы сборной России над Швецией (5:4) в полуфинале молодежного чемпионата мира в Чехии.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился
Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.
Автоспорт
Врач рассказал, что Шумахер мало напоминает себя прежнего
Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, шесть лет назад перенесший тяжелую травму головы, в настоящее время мало напоминает себя прежнего, считает нейрохирург Никола Аччарри.
Общество
В «Столото» назвали сроки получения выигранного миллиарда
Выигравший в лотерею миллиард рублей москвич сможет получить свои деньги в течение полугода, сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".