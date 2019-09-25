Политика

Народные новостиНародные новостиЛавров выразил «благодарность» США за получение визы

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выразил "благодарность" Соединенным Штатам за то, что смог получить американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Информация об этом опубликована ТАСС.
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Сергей Лавров
Я рад, что у нас есть возможность встретиться в Нью-Йорке. Я рад, что в конце концов получил визу от Соединённых Штатов, в отличие от моей делегации, любезно Вашингтон это сделал.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости вчера в 18:13

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