Я рад, что у нас есть возможность встретиться в Нью-Йорке. Я рад, что в конце концов получил визу от Соединённых Штатов, в отличие от моей делегации, любезно Вашингтон это сделал.

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выразил "благодарность" Соединенным Штатам за то, что смог получить американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Информация об этом опубликована ТАСС.

Политика В Германии возмущены выдачей виз жителям Донбасса с паспортами РФ В Германии депутат от Свободной демократической партии Рената Альт высказала возмущение по поводу выдачи виз жителям Донбасса, которые получили российские паспорта, сообщает RT.

Общество Власти Приангарья обвинили мэра Братска в распространении недостоверной информации Правительство Иркутской области ответило мэру Братска Сергею Серебренникову, который заявил о регионального министерства финансов и его руководителя Натальи Бояриновой к городу, и обвинили главу города в распространении недостоверной информации, сообщили ИА «ИрСити» 25 сентября в пресс-службе областной администрации.

Политика Телефонный разговор Трампа и Зеленского: что обсудили два президента Администрация президента США опубликовала на сайте Белого дома расшифровку телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.

Хоккей Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс» Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Экономика Депутаты приняли законы в помощь подтопленцам В какой-то части ожидания сбылись: наконец-то приняли законы, которые должны были принять ещё в конце июля – о помощи и льготах пострадавшим от паводка в Иркутской области.

Футбол «Ливерпуль» победил «МК Донс» в Кубке английской лиги «Ливерпуль» на выезед победил «МК Донс» со счетом 2:0. В составе «красных» отличились Джеймс Милнер и Ки-Яна Хувер.

Экономика Комитет Госдумы поддержал поправки об индивидуализации ОСАГО Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендует нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона об индивидуализации тарифов в ОСАГО, который внесло российское правительство.

Политика Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Происшествия Почти 50 человек пострадали после жесткой посадки Boeing в Барнауле При жесткой посадке пассажирского Boeing, следовавшего из города Камрань в Барнауле, пострадали 49 человек.

Экономика НПФ выступили против нового порога для выплат накопительных пенсий Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2019 год составляет 8846 руб. в месяц, 20% от этой суммы — 1770 руб. НАПФ предлагает порог вдвое ниже ПФР — 10% от прожиточного минимума пенсионера, то есть около 885 руб. в 2019 году.

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Финансы Почти 7 млрд рублей выделят из бюджета на образование и Рособрнадзор В проекте федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021–2022 годов предусмотрено финансирование Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в размере почти семи миллиардов рублей.

Космос Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.

Происшествия Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.

Политика НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.