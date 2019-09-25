Политика
Народные новостиЛавров выразил «благодарность» США за получение визы
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выразил "благодарность" Соединенным Штатам за то, что смог получить американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Информация об этом опубликована ТАСС.
Читать в источнике
Оценить48
Я рад, что у нас есть возможность встретиться в Нью-Йорке. Я рад, что в конце концов получил визу от Соединённых Штатов, в отличие от моей делегации, любезно Вашингтон это сделал.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости вчера в 18:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Захарова напомнила о выдаче 200 виз делегации во главе с Помпео для визита в Сочи
Интерфаксвчера в 20:30
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 21:36, Вашингтон
Технологии
Разработчик назвал стоимость робота «Федора»
Взгляд.ру 15:01
Футбол
В Санкт-Петербурге в 2021 году пройдет финал Лиги чемпионов
Финал Лиги чемпионов-2020/21 пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в Северной столице России.
МедиаКорСеть 07:41
Политика
В Германии возмущены выдачей виз жителям Донбасса с паспортами РФ
В Германии депутат от Свободной демократической партии Рената Альт высказала возмущение по поводу выдачи виз жителям Донбасса, которые получили российские паспорта, сообщает RT.
Профиль вчера в 14:05
Общество
Власти Приангарья обвинили мэра Братска в распространении недостоверной информации
Правительство Иркутской области ответило мэру Братска Сергею Серебренникову, который заявил о регионального министерства финансов и его руководителя Натальи Бояриновой к городу, и обвинили главу города в распространении недостоверной информации, сообщили ИА «ИрСити» 25 сентября в пресс-службе областной администрации.
ИрСити 05:47
Политика
Телефонный разговор Трампа и Зеленского: что обсудили два президента
Администрация президента США опубликовала на сайте Белого дома расшифровку телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Вечерняя Москва 13:28
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Хоккей
Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК 01:30
Экономика
Депутаты приняли законы в помощь подтопленцам
В какой-то части ожидания сбылись: наконец-то приняли законы, которые должны были принять ещё в конце июля – о помощи и льготах пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Московский Комсомолец 01:09
Политика
Именем Путина могут назвать космодром Восточный
Газета.Ru 20:18
Футбол
«Ливерпуль» победил «МК Донс» в Кубке английской лиги
«Ливерпуль» на выезед победил «МК Донс» со счетом 2:0. В составе «красных» отличились Джеймс Милнер и Ки-Яна Хувер.
Спорт-Экспресс 16:48
Экономика
Комитет Госдумы поддержал поправки об индивидуализации ОСАГО
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендует нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона об индивидуализации тарифов в ОСАГО, который внесло российское правительство.
News.ru 05:54
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Происшествия
Почти 50 человек пострадали после жесткой посадки Boeing в Барнауле
При жесткой посадке пассажирского Boeing, следовавшего из города Камрань в Барнауле, пострадали 49 человек.
Газета.Ru 21:26
Автоспорт
Квят в Сочи: готовит шашлык и удивляет Шипачева
Спорт-Экспресс 16:55
Экономика
НПФ выступили против нового порога для выплат накопительных пенсий
Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2019 год составляет 8846 руб. в месяц, 20% от этой суммы — 1770 руб. НАПФ предлагает порог вдвое ниже ПФР — 10% от прожиточного минимума пенсионера, то есть около 885 руб. в 2019 году.
РБК 17:00
Кино
Фото: Джеймс Ганн показал новый «Отряд самоубийц»
Речь идет о новом "Отряде самоубийц", разумеется.
Российская газета вчера в 08:58
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Финансы
Почти 7 млрд рублей выделят из бюджета на образование и Рособрнадзор
В проекте федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021–2022 годов предусмотрено финансирование Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в размере почти семи миллиардов рублей.
Телеканал 360° 19:47
Космос
Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях
Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
Тарантас Ньюс 10:10
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:10
Происшествия
Крупный канал контрабанды леса в Китай перекрыли в Забайкалье
По данным министерства природных ресурсов края, ущерб от незаконной вырубки леса в Забайкалье с 2016 года по 2019 год увеличился более чем в два раза.
ТАСС 08:38
Космос
Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере
ТАСС 23 сентября в 19:10