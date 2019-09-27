Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США

Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
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